Las 5 ciudades de EU con los mejores desfiles de Thanksgiving

El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es la fiesta más importante para los estadounidenses. Se celebra el cuarto jueves de noviembre, cuando las familias se reúnen para agradecer por la libertad que disfrutan, el hogar y los alimentos.

Thanksgiving tiene su origen como una variante de los festivales que se celebran con motivo de la cosecha. Los peregrinos llegaron a Estados Unidos en 1620, tras cruzar el Océano Atlántico para separarse de la iglesia “oficial” Pasaron un crudo invierno y sufrieron por comida fresca.

Para el otoño de 1621, los peregrinos tuvieron una abundante cosecha y organizaron un banquete para dar su agradecimiento a Dios.

Actualmente, el Día de Acción de Gracias también se celebra con desfiles y ceremonias representativas en varias ciudades de Estados Unidos. Toma nota de los destinos donde pasarás el mejor fin de semana.

Nueva York se ha convertido en la mejor ciudad para pasar el Thanksgiving gracias a la popularidad de la que goza el desfile anual de Macy’s; el cual se caracteriza por incluir globos gigantes que se elevan entre los rascacielos.

Este 2022, el desfile es el jueves 24 de noviembre. Inicia en West 77th Street y Central Park West a las 9 a.m. ET. y termina frente a Macy's Herald Square. Este año desfilará un globo de Stuart, uno de los minions de Mi villano favorito. Se une a otros que ya han aparecido como Snoopy Astronauta y Baby Yoda.

The shrink ray is still broken. In unrelated news, the Minions will be joining the Macy’s Thanksgiving Day Parade! #MacysParade @Macys pic.twitter.com/3itMSwfzNp