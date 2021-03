Las 7 atracciones turísticas más famosas de Ohio

Ohio es un estado lleno de atractivos naturales. Su nombre significa “gran río” o “gran arroyo” debido a sus grandes caudales. Una visita a esta entidad te dejará vistas de paisajes inolvidables.

Pero también tiene ciudades cosmopolitas como Cincinnati, Columbus y Cleveland con una escena cultural amplia. Abundan los museos, spots gastronómicos, zoológicos y parques de diversiones.

Toma nota de las 7 atracciones que no puedes perderte en Ohio. El estado también está cerca de Michigan, Indiana, Kentucky y Toronto, otros destinos para recorrer.

Este parque es la capital mundial de las montañas rusas; tiene 18 de estos juegos mecánicos que van desde las más “leves” hasta las más cardíacas. Las entradas generales están disponibles desde $39.99 dólares y el costo se eleva a $49.99 dólares si incluyen estacionamiento y comida.

A unos pasos del parque de diversiones está el parque acuático Cedar Point Shores, programado para abrir el sábado 29 de mayo. Si acudes a Ohio después de esta fecha, planea tu entrada a ambos parques.

Es el único parque nacional Ohio y uno de los tres más cercanos a los Grandes Lagos. Se ubica en 6947 Riverview Road y se caracteriza por alojar el sinuoso río Cuyahoga que da paso a bosques profundos, colinas y tierras de cultivo abiertas.

La entrada es completamente gratuita y puedes practicar senderismo, remo, golf, picnic, pesca, avistamiento de estrellas u optar por el paseo escénico en tren que corre junto con el torrente río.

3) Rock & Roll Hall of Fame

Cleveland es la cuna del Rock & Roll y este recinto hace honor a las estrellas más grandes de este género y al movimiento social.

Cuando el Salón de la Fama abrió sus puertas el 2 de septiembre de 1995 actuaron James Brown, Bob Dylan, Jerry Lee Lewis, Aretha Franklin, Johnny Cash y Booker T. y los MG.

Sus exhibiciones homenajean a The Pretenders, The Black Keys y Tracy Chapman, entre otros como David Bowie, Tina Turner, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Bob Dylan, Prince y Madonna.

El museo abre todos los días de domingo a viernes de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Y los sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Durante la pandemia por Covid-19 se requiere reservar boletos por adelantado en su página web para garantizar la entrada programada y limitar la capacidad de manera segura.

Este parque estatal tiene todo lo que necesitas para una experiencia ecoturística única.

En el extremo sur de Hocking Hills se encuentra Ash Cave, que es quizá lo más espectacular de todo el parque. Maravíllate con la cascada Cedar Falls, practica canotaje en una lancha o sube a una tirolesa para ver el paisaje.

Hay música en vivo, oportunidades para acampar y pronto volverán los festivales.

Junto a Lake Erie hay decenas de pequeñas islas con actividades turísticas que van desde la observación de aves y montañas rusas récord hasta parques acuáticos, bodegas y cenas en el muelle.

Visita la página https://www.shoresandislands.com/ para encontrar la isla más apegada a tus gustos.

6) National Museum of the U.S. Air Force