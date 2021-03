Las 7 mejores atracciones turísticas para visitar en Pensilvania

El estado de Pensilvania es llamado cuna de la nación por ser el lugar donde elaboró la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos.

Colinda con Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Virginia Occidental y Ohio. Una de sus ciudades estrella, Filadelfia, se ubica muy cerca de la ciudad de Nueva York y se empapa del aura cosmopolita.

Si estás en busca de un lugar lleno de sitios históricos y cultura, debes ir a Pensilvania. Conoce sus principales atractivos turísticos.

1) Museo de Arte de Filadelfia

Es un museo ubicado en el Fairmount Park de Filadelfia y su estilo arquitectónico neogriego te impresionará a primera vista.

El Museo comenzó como un legado de la gran Exposición del Centenario de 1876, celebrada en Fairmount Park. Ahora tiene una de las colecciones de arte más brillantes del país que incluye:

La colección de obras de Marcel Duchamp más grande e importante del mundo.

La mayor colección de escultura de Constantin Brancusi fuera de Europa.

La mejor colección pública de escultura de Auguste Rodin en Estados Unidos.

Pinturas impresionistas y posimpresionistas: Las grandes bañistas de Paul Cézanne, Los girasoles de Vincent Van Gogh y obras de Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro y Edgar Degas.

La admisión general para adultos es de $25 dólares. Para los menores de 18 años la entrada es gratuita.

2) Hersheypark

Es un parque de atracciones ubicado en Derry Township, fundado por Milton S. Hershey, de la Hershey Chocolate Company.

Encontrarás más de 50 atracciones que incluyen montañas rusas, paseos de vértigo, carruseles infantiles, actividades al aire libre, espectáculos, paseos por frondosos árboles y restaurantes donde podrás disfrutar postres deliciosos de chocolate.

Según la temporada, hay eventos temáticos como Springtime in the Park, Creatures of the Night y Hersheypark Christmas Candylane. Las entradas generales para adultos cuestan $44.95 dólares.

3) Longwood Gardens

Este rincón de Pensilvania te dejará maravillado por su belleza. Lo encuentras en el 1001 de Longwood Road, Kennett Square.

Los jardines fueron ideados y fundados por Pierre S. du Pont. Hay sistemas de fuentes, meticulosos jardines y grandeza arquitectónica para descubrir a detalle.

La admisión general para adultos cuesta $25 dólares; los niños de 5 a 18 años pagan $13 dólares y los de 5 años o menores entran gratis.

4) Independence National Historical Park

Es un distrito histórico de Filadelfia protegido por el gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, representa los ideales fundacionales de la nación y conserva símbolos nacionales de libertad y democracia, como la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia, donde se firmó la declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos.

Si eres un apasionado de la historia estadounidense, realiza un recorrido por estos sitios que hicieron historia.

5) Strasburg Railroad

Es el ferrocarril en funcionamiento más antiguo de Estados Unidos con inicios que se remontan al 9 de junio de 1832. Ahora está abierto al turismo para brindar una experiencia auténtica de ferrocarril de vapor.

La estación de salida se ubica en el 301 de Gap Road, Ronks. El boleto de ida y vuelta te llevará durante 45 minutos de Amish hasta Paradise y viceversa. En el trayecto conocerás más sobre la historia de la máquina de vapor y los paisajes de Pensilvania te dejarán asombrado.

Puedes reservar un boleto al teléfono 1-866-725-9666. Los boletos para adultos cuestan $16 dólares y para niños $9.

6) Pocono Mountains

Se ubican en el noreste de Pensilvania (al sur de Scranton) y te darán una de tus mejores aventuras al aire libre. La región tiene 150 lagos, cascadas, bosques, cabañas, spas, parque acuático y restaurantes de primer nivel.

El costo del viaje dependerá de las actividades reservadas. Puedes verlas en este enlace.

7) Andy Warhol Museum

Andy Warhol fue un artista estadounidense que lideró el movimiento de arte pop. El museo que hace homenaje a su obra y vida está ubicado en North Shore de Pittsburgh. Encontrarás una colección extensa de archivos, pintura, fotografías, proyectos de cine y esculturas.

“La entrada al museo de The Warhol incluye todas las exposiciones permanentes y especiales, proyecciones diarias de películas y charlas diarias en la galería”, señalan en su página web.

La admisión para adultos cuesta $20 dólares, para niños y estudiantes $10. Los menores de 2 años no pagan.