Las aerolíneas que están prohibiendo el uso de cubrebocas de tela

A medida que el coronavirus sigue causando estragos en Estados Unidos y se endurecen las medidas de viaje de nueva cuenta, muchas aerolíneas nacionales e internacionales han cambiado sus políticas del uso de cubrebocas a bordo.

Varias de las empresas aéreas de Estados Unidos han optado por restringir el uso de cubiertas faciales hechas principalmente de telas a pesar de que son permitidas en el país, así como cubrebocas con válvulas de escape.

Delta Airlines ahora prohíbe el uso de pañuelos, bufandas, máscaras con válvulas de escape o con cualquier tipo de escape que reduzca la protección.

Aunque durante la pandemia el año pasado ganaron popularidad y fueron aceptados, Southwest Airlines está prohibiendo el uso de pañuelos, bufandas, pasamontañas y cubrebocas de una sola capa.

En sus políticas de viajes seguros, United Airlines prohíbe el uso de pañuelos y especifica un tipo de cubrebocas específico por si las opciones de los pasajeros no son correctas, incluso el personal de la aerolínea da de forma gratuita el cubrebocas correcto a los usuarios que tengan uno de tela o no lleven.

El cubrebocas KN95 es una de las opciones de United respaldadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Por su parte, Hawaiian Airlines y American Airlines prohíben el uso de pasamontañas, pañuelos, válvulas de escape, bufandas, polainas.

JetBlue no permite el acceso a los viajeros que usen mascarillas que se conectan a tubos o filtros funcionales con baterías.

Algunas aerolíneas internacionales también están endureciendo sus medidas sanitarias en relación a los cubrebocas.

Esta semana, Finnair emitió un comunicado diciendo que prohibirá el uso de cubrebocas de tela. En cambio, los pasajeros pueden usar cubrebocas quirúrgicas, FFP2, FFP3 sin válvulas y cubrebocas N95.

“Los cubrebocas de tela son poco menos eficientes para proteger a las personas de infecciones que los cubrebocas quirúrgicos”, dijo la empresa en un tweet.

The mask needs to continuously cover your nose and mouth. You can only remove it for a limited time while you’re eating or drinking. Please make sure you always wear a mask when interacting with Finnair employees, whether it’s at the airport or onboard.