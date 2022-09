Las artes oscuras regresan al Castillo de Hogwarts en Universal Orlando Resort

El lado más oscuro de la magia cobra vida en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade en Universal Orlando Resort, con el regreso de los Mortífagos y el impresionante “Dark Arts at Hogwarts Castle” – un espectáculo que trae momentos y criaturas de las películas de Harry Potter al majestuoso castillo de Hogwarts, con una increíble proyección mapping de última generación, efectos especiales, iluminación y más. “Dark Arts at Hogwarts Castle” tendrá lugar en noches seleccionadas del 16 de septiembre al 31 de octubre, desde el anochecer hasta el cierre del parque Universal’s Islands of Adventure.

Al caer la noche, una presencia siniestra se apoderará del área y las Artes Oscuras comenzarán a dominar las calles de Hogsmeade y a cubrir los muros de piedra del castillo de Hogwarts. Los visitantes se encontrarán cara a cara con los Mortífagos - devotos seguidores de Lord Voldemort, conocidos por su lealtad y práctica de las Artes Oscuras -, a medida que aparecen, deambulan y acechan en Hogsmeade. Luego, los visitantes verán cómo "Dark Arts at Hogwarts Castle" libera a las siniestras criaturas y villanos del mundo mágico -, incluidos dementores, trolls de montaña e incluso la aparición de Lord Voldemort -, en el castillo de Hogwarts hasta que un Patronus, un poderoso hechizo de defensa producido cuando hay recuerdos de felicidad y esperanza, sé lanzado.

Foto: NBC Universal

Los visitantes también pueden comprar productos nuevos con el tema de las Artes Oscuras, que contiene la famosa Marca Tenebrosa, durante su visita a The Wizarding World of Harry Potter, que incluyen tazas, sombreros, cordones, camisetas e incluso una máscara de Mortífago.

