Las ciudades más divertidas para vivir en Estados Unidos

San Diego, California ha sido elegida como la ciudad más divertida para vivir dentro de Estados Unidos, de acuerdo con un reciente informe publicado por US News.

De acuerdo con el nuevo análisis The Most Fun Places to Live in the US, la ciudad californiana fue elegida como la más divertida debido a las oportunidades que ofrece a sus residentes y nuevos vecinos para desarrollarse en un entorno agradable, sano y feliz.

US News consideró factores como acceso a parques y actividades al aire libre, atracciones culturales, restaurantes, equipos deportivos, lugares de compra, vida nocturna, conciertos y la popularidad de cada destino basada en la cantidad de vuelos nacionales e internacionales que recibe por año.

Asimismo, comparó las zonas metropolitanas y ciudades más pobladas y las ciudades consideradas como las mejores para vivir debido a sus costos de vida, atracciones y estilo de vida.

“Cuando piensa en mudarse a una nueva ciudad, no solo entran en juego las oportunidades laborales y la asequibilidad, sino que también quiere estar seguro de que disfrutará la vida allí. Por esa razón, creamos una lista de los lugares más divertidos para vivir en los Estados Unidos”, señala el informe.

El estado de California es el que más tiene ciudades incluidas en el listado.

San Diego fue elegida para el primer lugar por sus numerosos parques que permiten a los residentes disfrutar de un día al aire libre, por sus múltiples y variados restaurantes y otras atracciones de reconocimiento mundial como el Zoológico de San Diego, Old Town San Diego y el Parque Natural Sunset Cliffs.

Además, la ciudad se encuentra en la clasificación 97 de los mejores lugares para vivir de US News entre 2021 y 2022; tiene un precio de vivienda promedio de $835 mil 207 dólares y un salario anual promedio de $60 mil 230.

A continuación te dejamos con las ciudades más divertidas de Estados Unidos y sus principales atracciones:

2. San Francisco

La ciudad recibe cerca de 20 millones de visitantes al año tan sólo por avión. Los visitantes y residentes tienen la oportunidad de disfrutar de un sinfín de atracciones de todo tipo como Alcatraz, Oracle Park, la Academia de Ciencias de California, Coit Tower y vecindarios como Chinatown.

Presume de tener más de 9 mil 600 restaurantes, espacios al aire libre como el Área Recreativa Nacional Golden Gate.

3. Portland, Oregón

Se encuentra en el lugar 10 de los mejores lugares para vivir en 2021-2022 de US News, y es que la ciudad presume de tener un sinfín de lugares populares de diversión, entretenimiento y recreación, además de restaurantes, parques, cosas por hacer, lugares qué visitar, vida nocturna de alto nivel, conciertos y lugares para hacer compras de todos tipo.

Algunas de sus atracciones incluyen International Rose Test Garden, Oregon Zoo, Portland Saturday Market, Oregon Museum of Science and Industry y Portland Japanese Garden.

4. Seattle, Washington

Fue enumerado en la posición cuatro del listado por ser considerado como el décimo noveno mejor lugar para vivir en Estados Unidos, además de presumir de abundantes parques, restaurantes de todo tipo de cocina, oportunidades de compras y eventos deportivos con equipos profesionales.

Sus atracciones estelares incluyen Space Needle, Museum of Pop Culture, Seattle Art Museum, Pike Place Market, Kerry Park y el Museum of Flight.

5. Nashville, Tennessee

Conocida como Music City, Nashville ocupa el quinto lugar debido a su larga lista de divertidos lugares que visitar y cosas por hacer durante todo el año.

La ciudad ocupa el puesto número seis en la lista de lugares con mayor y mejor cantidad de parques, en los cuales se incluyen Bicentennial Capitol Mall State Park y Shelby Bottoms Nature Center.

También presume de tener una atractiva escena culinaria, vida nocturna llena de música, museos, paseos en bote, juegos de golf, acuarios y senderos al aire libre.

6. Charleston, Carolina del Sur

La ciudad costera fue considerada por tener una puntuación alta en cuanto a las oportunidades y lugares de compras, y es que Charleston cuenta con más de 100 lugares de compras para sus casi 700 mil habitantes.

Además, presume de tener un clima cálido durante gran parte del año, playas, senderos, jardines, mercados históricos y museos dedicados a la marina.

7. Los Ángeles

La segunda área metropolitana más grande de Estados Unidos es la séptima ciudad más divertida para vivir.

Cada año, recibe a más de 25 millones de viajeros aéreos a los que les ofrece 30 mil 500 restaurantes, decenas de eventos deportivos, incluidos juegos del Galaxy y Los Angeles FC en cuanto a futbol; Dodgers y Angels en cuanto a béisbol; Lakers y Clippers en cuanto a baloncesto.

Otras atracciones de alto nivel que ofrece la ciudad incluye Universal Studios Hollywood, Griffith Park, Disneyland Resort y Hollywood.

8. Cleveland, Ohio

La ciudad ofrece más de 400 salas de conciertos, el Salón de la Fama del Rock and Roll, decenas de eventos deportivos anuales, restaurantes especializados en diferentes cocinas nacionales e internacionales, tiendas y actividades al aire libre.

Algunas de sus atracciones estelares son Cleveland Metroparks Zoo, Museo de Arte de Cleveland, West Side Market y Great Lakes Science Center.

9. Portland, Maine

Está clasificada como la octava mejor ciudad para vivir en 2021-2022, esto se debe a su promedio de costo de vivienda oscilante en los $310 mil dólares, así como a su estilo de vida liviano y despreocupado.

Presume de tener varios lugares de compras, restaurantes y atracciones para residentes y turistas.

Algunos de sus puntos de interés incluyen Casco Bay and Calendar Islands, Portland’s Old Port District, Victoria Mansion y Portland Head Light; además de senderos marítimos, playas de arena blanca, los parques Acadia National Park on Mount Desert Island y el Historic Seaside Town.

10. Santa Rosa, California

Santa Rosa fue posicionado en el número 10 de la lista gracias a sus atracciones y estilo de vida que ofrece, y es que su ubicación en el centro de la región vinícola de California permite el acceso a decenas de restaurantes, actividades al aire libre, una variedad de centros comerciales y locales para hacer compras de todo tipo, así como 120 parques en toda el área.

Entre sus atractivos estelares se incluye el Safari West, Charles M. Schulz Museum and Research, Jack London State Historic Park, Paradise Ridge Winery, Ledson Winery Vineyards y Balletto Vineyards.

