Las imágenes del incendio en Universal Studios Hollywood, en California

Un incendio afectó, durante las primeras horas de este miércoles, una parte del parque temático Universal Studios Hollywood, en Los Ángeles, California.

Los bomberos del condado de Los Ángeles recibieron el reporte y se presentaron en las instalaciones para controlar las llamas en la zona donde se localiza la atracción Despicable Me Minion Mayhem.

La causa del fuego no ha sido identificada, por lo que las autoridades mantienen una investigación en el parque de atracciones.

Happening right now according to Citizen app. Fire at Universal Studios Hollywood. Confined to parking structure but looks scary. Hope the Minion makes it through. pic.twitter.com/qtGLNBOvkw

No se reportaron heridos y muertos por el incendio en el parque de Universal, de acuerdo con medios locales.

En redes sociales, algunos habitantes de Los Ángeles compartieron videos del fuego en Universal Studios Hollywood. En las imágenes se observa que las llamas se extendieron por varios metros sobre la estructura de la atracción de los Minions, al igual que el humo negro.

Las autoridades del parque no han revelado la magnitud del daño que causó el incendio ni han indicado si la atracción afectada está en condiciones para operar de inmediato.

El incidente en Universal Studios Hollywood se registró justo en el aniversario del arrasador incendio de 2008, que acabó con la atracción de King Kong y con parte de los estudios de cine.

El fuego hace 13 años se originó porque un trabajador estaba haciendo reparaciones en una fachada y no comprobó que todas las estructuras se hubieran enfriado. Nueve bomberos y un policía resultaron heridos durante los trabajos para acabar con las llamas.

En aquel incendio, más de 40 mil copias de películas y archivos digitales fueron destruidos, al igual que más de 170 mil cintas maestras de audio de Universal Music Group.

The fire at Universal Studios Hollywood on June 1, 2008, was described as the biggest disaster in the history of the music business. "The Vault" was on fire - the repository of some of the most historically significant material owned by UMG.



Kevork Djansezian/Associated Press pic.twitter.com/vH6m1Lxk7F