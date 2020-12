Las mejores atracciones de invierno en Aspen, Colorado

El invierno es la mejor época para visitar Aspen, el destino por excelencia para los amantes de la nieve en Colorado.

Este poblado está rodeado de cuatro áreas de esquí: Buttermilk, Aspen Mountain, Aspen Highlands y Snowmass.

La temporada de esquí en Colorado inicia en octubre y finaliza en mayo, aunque se puede prolongar hasta abril, si las condiciones climatológicas lo permiten. Los meses con más nieve son febrero y marzo.

Debido a su popularidad, la temporada más costosa para visitar Aspen es entre diciembre y febrero. Sin embargo, se pueden encontrar algunas ofertas si se reversa con varios meses, y hasta un año de anticipación. Hacer reservaciones para enero, después de las vacaciones navideñas, puede reducir los costos.

1. Esquía en Snowmass

Es la zona de esquí más popular de Aspen, con más de mil 340 hectáreas de terreno para practicar este deporte. Debido a su gran tamaño, cuenta con pistas y senderos para los novatos o para los más experimentados.

Las personas que nunca han practicado snowboard pueden iniciarse en este lugar, ya que tiene una de las mejores escuelas del país.

El único punto débil de esta atracción es que el pueblo Snowmass Village, no ofrece gran variedad en lugares para comprar o comer.

2. Aspen Mountain

Es el lugar que puso a Aspen en la mira de los fanáticos del esquí por sus 273 hectáreas con pistas y pendientes, aunque no se trata de una montaña para principiantes. Los expertos recomiendan aventurarse a esta atracción al alcanzar un nivel intermedio o experto, por los desafíos que representa.

Al ser uno de los sitios más concurridos, Aspen Mountain cuenta con múltiples restaurantes y bares de primer nivel para saciar el hambre y descansar tras un día lleno de emoción.

3. El teleférico de la Montaña de Aspen

Los esquiadores usan el teleférico para acceder hasta la cima y descender desde ahí, pero también está disponible para los turistas que sólo quieren disfrutar del paseo y la vista.

El paseo tiene un costo de 37 dólares por persona y se puede comprar el boleto en la taquilla de Aspen Mountain. Su horario de operación entre el 26 de noviembre y el 18 de abril es de 9:00 a 15:30 horas.

Al llegar a la cima luego del paseo en el teleférico, los turistas podrán comer en el restaurante Sundeck, con una vista invaluable de las montañas nevadas de Aspen.

4. Paseo en trineo tirado por perros

Si no confías en tus habilidades para esquiar puedes optar por dar un paseo en un trineo tirado por perros. En Aspen hay agencias que organizan recorridos en la zona de Snowmass Village.

Los costos del paseo son de 195 dólares (3,930 MXN) para niños y 345 dólares (6,950 MXN) pormayores de nueve años, por hora. A la mitad del recorrido entre Snowmass, se realiza una pausa para disfrutar de una fogata y tomar sidra o chocolate caliente mientras los turistas conviven con los perros Alaskan Husky.

5. Las noches de Ullr

El Elk Camp de Snowmass organiza una fiesta nocturna en honor a Ullr, el dios nórdico de la nieve, entre diciembre y marzo.

En noches selectas, las familias pueden disfrutar de decenas de precio en un mismo lugar, desde hacer tubing, pasear en góndola, subir a la montaña rusa Alpine o realizar un recorrido en una moto de nieve.

Los boletos tienen un precio de 64 dólares (1,286 MXN) por persona más el costo de la cena en el lugar.

Thank you Ullr! Tonight is the first Ullr Night of the season at Elk Camp! https://t.co/uehyE3PeQ8 pic.twitter.com/xU5QwM5duA