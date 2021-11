Las mejores (y peores) aerolíneas 'pet-friendly' de Estados Unidos

Muchas familias con mascotas están viajando en avión por primera vez desde que la pandemia por coronavirus azotó el año pasado, afectando los planes de millones de personas, la industria del turismo en general y la forma en que se viaja hoy en día.

Antes de la crisis sanitaria, algunas aerolíneas aceptaban mascotas en cabina, no cobraban tarifas extras por animales de apoyo e incluso se adaptaban a las necesidades de cada viajero de cuatro patas y su seguridad; sin embargo, con la nueva normalidad, las empresas replantearon sus protocolos de viaje.

Es por lo anterior que antes de viajar con tu mascota, en especial perros y gatos, es necesario que conozcas qué aerolínea les da mejor trato, cuáles son más permisivas en medio del actual contexto y las que más seguridad les ofrece según la forma en que viajan, ya sea en cabina o en las bodegas de carga.

El informe Pet Friendly Airlines: The Best and Worst Airlines for Pets in 2021 de Veterinarians.org encontró las mejores aerolíneas para las mascotas basados en el tratamiento que reciben y los accidentes reportados entre 2015 y 2020 por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT),

La investigación evaluó los mejores registros de cada empresa, así como los probables accidentes a los que las mascotas viajeras llegan a estar expuestas.

El Archivo de Informes del Consumidor de DOT incluye en accidentes las muertes, lesiones o pérdidas de una mascota durante el vuelo.

Mejores aerolíneas para mascotas de Estados Unidos

Alaska Airlines fue calificada como la mejor aerolínea para mascotas debido a la menor cantidad de accidentes que reportó en el periodo de tiempo ya mencionado.

La empresa transportó a más de 730 mil animales entre 2015 y 2020, manteniendo una tasa de incidentes promedio de 0.2, la más baja de todas las aerolíneas estadounidenses evaluadas. La tasa se midió por cada 10 mil animales.

Asimismo, en 2020, la aerolínea fue la que más transportó animales domésticos a nivel nacional, con un total de 107 mil 042, sin ningún accidente.

A ella se le unieron aerolíneas como Horizon Air, SkyWest Airlines y Envoy Air, las cuales transportaron más de 10 mil mascotas sin ningún problema informado.

Peores aerolíneas para mascotas de Estados Unidos

Las empresas reportadas como las peores para viajar con mascotas incluyen Hawaiian Airlines, la cual transportó 9 mil 300 mascotas y tuvo una tasa de incidentes de 2.03.

Le siguió Delta Airlines con una tasa de incidentes de 1.06 dentro de un total de 18 mil 934 animales transportados. El informe señala que los incidentes incluyeron 2 pérdidas, 14 lesiones y al menos 27 muertes.

United Airlines transportó 10 mil 152 animales y reportó una tasa de incidentes del 0.99, tasa que incluye 45 muertes de mascotas y 42 lesiones.

Por su parte, American Airlines figuró en la lista de las peores aerolíneas para mascotas con una tasa de accidentes del 0.71, la cual incluye 16 muertes, 11 lesiones y una pérdida.

