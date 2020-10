Las Vegas, 8 datos curiosos que no sabías de la ‘Ciudad del Pecado’

Las Vegas es uno de los principales destinos de entretenimiento en Estados Unidos, gracias a su amplia oferta turística ideal para todo tipo de viajero.

Conocida como la Capital del Entretenimiento y la Ciudad del Pecado, Las Vegas alberga sólo algunos de los shows de élite a nivel internacional, impresionantes casinos, restaurantes, hoteles y una atractiva vida nocturna.

Su magnificencia la ha llevado a aparecer en la pantalla grande un sinfín de ocasiones, con cintas taquilleras como The Hangover, Ocean’s Eleven, 21 Blackjack, Iron Man, Rocky Balboa, Diamonds are Forever y What Happens in Vegas.

Entre sus principales atractivos se encuentran el Mandalay Bay, las Fuentes de Bellagio, Las Vegas Strip, Stratosphere Las Vegas, Luxor Hotel, The Mirage, New York New York Hotel & Casino, Fremont Street, X-Scream, entre otras.

A continuación te dejamos 8 datos curiosos de la ciudad que quizá no sabías, pero le han dado la identidad de la que ahora presume.

1. Ubicación del Strip

El Strip de Las Vegas en realidad no se encuentra dentro de la Ciudad del Pecado, sino que se ubica y pertenece a la jurisdicción del condado Clark en Nevada.

2. Una ciudad visitada por millones

De acuerdo con Downtown Vegas Alliance, en años convencionales la ciudad recibe a más de 41 millones de turistas. Gran parte de la cifra son visitantes del sur de California (26 por ciento) e internacionales (16 por ciento).

3. Su hotel más antiguo y el primer casino

El hotel más antiguo de Las Vegas es el Golden Gate Hotel, fue fundado en 1906 en el centro de la ciudad, mientras que el primer casino abrió en 1931 en Golden Nugget Saloon, en la calle trasera de este hotel.

En este año se legalizó el concepto de casino y juegos de azar que conocemos y que se practica diariamente en LV.

4. Nevada recibe enormes ingresos de los casinos

En 2018, los ingresos del estado fueron de $11.9 mil millones de dólares, cerca del 43 por ciento del fondo general proviene de los juegos y casinos de la ciudad.

5. Tiene la torre de observación más alta de EU

Downtown señala que Las Vegas acuna a Stratosphere, considerada la torre de observación más alta del país con 1.149 pies de altura y la segunda estructura independiente más alta al oeste del río Mississippi.

6. Las luces de Las Vegas...

Según National Geographic, la Ciudad del Pecado es el punto más brillante de la Tierra visto desde el espacio gracias a sus millones de luces en hoteles, calles, casinos, centros de convenciones y otros edificios que ayudan a iluminar a la ciudad todas las noches.

7. Las Vegas en números

·En promedio, hay 315 bodas por día en las capillas de Las Vegas.

·Hay 1701 lugares de juego con licencia en la ciudad.

·A lo largo del centro de Las Vegas y en el Strip hay 15 mil millas de tubos de neón.

·Los visitantes en promedio dedican 3.9 horas al día a jugar.

·38 por ciento de los visitantes son millennials, sugiere Tipsavvy.

·Hay casi 150 mil habitaciones de hotel en toda la ciudad.

8. El nombre original del Strip es…

Si bien ahora la avenida principal se conoce como Strip, antes su nombre oficial era Arrowhead Highway, después cambió a Sunset Strip para finalmente quedarse como The Strip.

