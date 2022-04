Las Vegas estrenará atracción de terror inspirada en ‘It’

Una nueva y terrorífica atracción llegará a conquistar Las Vegas, ideal para los fanáticos de It.

Se trata de Escape It, una atracción hecha entre la colaboración de Warner Bros. Themed Entertainment y Egan Escape Productions, que llegará en otoño a la Ciudad del Pecado, inspirada en la terrorífica franquicia de It.

La atracción ofrecerá una experiencia de escape instalada en más de 30 mil pies cuadrados, con más de 20 salas interactivas, efectos especiales de última generación, animatrónicos y actores en vivo para añadir realidad y escalofríos a la experiencia inmersiva.

Según las primeras sinopsis, Escape It ofrecerá dos aventuras literalmente de escape en varias habitaciones que le dan vida a las escenas más escalofriantes de la película de terror más taquillera de la historia.

“No hay vuelta atrás, ya que los invitados ponen a prueba sus habilidades y su pensamiento crítico, recorriendo algunos lugares más icónicos de las películas, como la infame Neibolt House, el Loser’s Clubhouse, Derry Canal Days Festival y las alcantarillas debajo de Derry, todo mientras tratan de escapar de las garras de Pennywise”, dijeron los organizadores en un comunicado.

El personaje principal se encargará de dificultar las misiones de los huéspedes agregando las dosis perfectas de miedo a cada acertijo.

Escape It se ubicará a menos de cinco minutos de distancia del Strip de Las Vegas y contará, además, con una tienda temática de It e It Chapter Two a gran escala con fotografías, productos exclusivos y juegos estilo carnaval totalmente al estilo It.

“Tener la oportunidad de trabajar con uno de los personajes más icónicos y aterradores de todos los tiempos ha sido una aventura fenomenal”, dijo Jason Egan, propietario de Egan Escape Productions.

“Es un honor que Warner Bros. Themed Entertainment nos confíe su marca y que esta amada franquicia cobre vida aquí en la increíble ciudad de Las Vegas”, agregó.

Por su parte, Warner destacó la colaboración como una oportunidad de encontrarse con el icónico payaso y experimentar el terror que trae consigo “de una manera que nunca antes se había experimentado”.

Se tiene planeado que la experiencia inmersiva sea inaugurada en otoño de 2022, justo a tiempo para las celebraciones de Halloween. La venta de boletos se anunciará más adelante, conforme avancen los días.

La organización abrirá accesos exclusivos VIP y lanzará paquetes de celebración de cumpleaños, despedidas de soltero o soltera, visitas en grupos grandes y mucho más, poco después de que abra la taquilla virtual en Escaperit.com