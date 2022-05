Las Vegas: a la conquista de mexicanos con F1, Raiders, nuevos resorts y atracciones

Con un gran evento para medios de comunicación y aliados de la industria turística al incomparable estilo de Las Vegas, la Capital Mundial del Entretenimiento dio el banderazo de reinicio de su promoción en México, uno de sus mercados internacionales más importantes con su agencia de representación, Ad Nova Comunicación Estratégica.

Directivos y ejecutivos de las principales Líneas Aéreas, Tour operadores, OTA´s, Brand USA, la Metro y Afeet, así como representantes de la Oficina de Comercio de la Embajada de los Estados Unidos, festejaron la reactivación de Las Vegas en el mercado mexicano, al mismo tiempo de conocer las grandes oportunidades de negocio y las novedades en deportes, entretenimiento, actividades al aire libre y vida nocturna al más alto nivel y, que permitirán al destino continuar ofreciendo experiencias únicas al viajero mexicano.

“Los visitantes de México son increíblemente importantes para Las Vegas y estamos entusiasmados de reanudar nuestros esfuerzos de marketing en este mercado”, señaló Fernando Hurtado, Director de Ventas Globales de Las Vegas Convention and Visitors Authority. “A medida que Las Vegas continúa agregando nuevos resorts, entretenimiento, atracciones, restaurantes, deportes y eventos especiales, es crucial mantener informados a nuestros visitantes sobre todo lo que se puede hacer en la Arena Más Grande del Mundo”, enfatizó.

Sin duda, una de las más asombrosas y recientes atracciones es el Allegiant Stadium, hogar de Las Vegas Raiders, el cual será sede del Super Bowl LVIII en 2024. Asimismo, está la esperada inauguración en 2023 del MSG Sphere, el centro de espectáculos de $1,800 millones de dólares que contará con 17,500 asientos, una exosfera de 53,883 metros cuadrados de iluminación programable, la pantalla LED más grande y de mayor resolución en la Tierra.

En cuanto a hoteles se refiere, Resorts World abrió sus puertas en junio de 2021, siendo el primer nuevo resort en abrir en el Strip Las Vegas en más de una década. Esta propiedad destaca por su piscina y centros nocturnos con residencias estelares de artistas y DJ´s como: Katy Perry, Luke Bryan, Carrie Underwood, Zedd y Tiësto. Por su parte, Circa Resort & Casino inaugurado a fines de 2020, es el primer Casino-Resort completamente nuevo en abrir en Fremont Street Experience en Downtown desde 1980, y es la sede de la casa de apuestas deportivas más grande del mundo distribuida en tres pisos con una pantalla de 78 megapíxeles. Además, el área de la piscina de este hotel va más allá de lo convencional con el Stadium Swim, un anfiteatro de seis piscinas de varios niveles que funciona los 365 días del año, con dos bares y una pantalla de alta definición de 43 metros.

Otras famosas propiedades cambiaron su marca: The Mirage ahora será Hard Rock Hotel, Bally’s se transforma a Horseshoe, y desde marzo Virgin Hotels Las Vegas, abrió en el que solía ser el Hard Rock Hotel. Por otro lado, el famoso Hotel Sahara completó su renovación multimillonaria, con una nueva imagen que sin duda lo convertirá de nuevo en uno de los hoteles favoritos del Strip.

La evolución que ha tenido Las Vegas en cuanto a deportes y entretenimiento en los últimos años, la está posicionando como “La Arena Más Grande del Mundo” (The Greatest Arena on Earth)

Mes con mes se anuncian nuevos espectáculos y eventos internacionales como: Mad Apple, la producción de Las Vegas completamente nueva y perversamente divertida del Cirque du Soleil y la Fórmula 1 que estará de regreso a la ciudad a partir de noviembre del 2023, esta vez recorriendo el Strip y las calles de la ciudad.

La gastronomía es uno de los grandes atractivos en Las Vegas, y no han cesado las aperturas de nuevos restaurantes que satisfacen al más exigente paladar por su comida y ambiente, como: Casa Playa en el hotel Wynn, un concepto de la costa mexicana que ofrece platos auténticos de la Chef ejecutiva Sarah Thompson y cócteles de la mixóloga del resort Mariena Mercer Boarini. En este mismo resort se encuentra Delilah, un club de cenas moderno que ofrece un sofisticado y animado ambiente social que va transportando a los comensales a momentos llenos de entretenimiento.

No se puede hablar de Las Vegas sin mencionar a las atracciones, como la novedosa AREA15, un distrito de arte y entretenimiento inmersivo que presenta instalaciones de arte monumentales y una serie de atracciones experienciales como Omega Mart. Esta área es parte del innovador colectivo de arte Meow Wolf de Santa Fe, que presenta obras asombrosas de artistas internacionales y locales, para transportar a los participantes de todas las edades a un viaje a través de mundos surrealistas, narraciones inmersivas, portales secretos y paisajes inesperados más allá de la fachada de un supermercado extraordinario.

Para este evento asistió una delegación procedente de Las Vegas encabezada por Fernando Hurtado, Director de Ventas Globales y Maria Phelan, Gerente de Relaciones Públicas de LVCVA; Cherly Smith, Directora de Desarrollo de Servicios Aéreos, Joel Van Over, Director de Ailevon del Pacífico de LVCVA; Adolfo López, Director Ventas Globales de MGM Resorts; Alex Philby, Directora de Ventas Leisure de Sahara Hotel and Resorts, Brandon Reed de Bliss Wedding Chapel; Raúl Maza, Presidente de Elite Status Group; así como Mari Carmen Maldonado, representante en México de The Grand Canal Shoppes .

De igual forma estuvieron presentes importantes directivos de la NFL y Las Vegas Raiders entre ellos: Jonathan Martínez, Vicepresidente, Planificación y Análisis de Ingresos de Las Vegas Raiders; Arturo Olivé, Director General de NFL México y Luis Martínez, Sr. Director, Marketing & Sales NFL México.

Con información y fotografías cortesía de Las Vegas Convention and Visitors Authority y ADnova.