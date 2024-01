Llega a Miami para su inauguración el 'Icon of the seas', el crucero más grande del mundo El 'Icon of the seas' tiene el parque acuático más grande en alta mar con seis toboganes, la piscina más grande en un crucero y 40 conceptos "que redefinen la gastronomía"

Fotografía de noviembre de 2023, cedida por la compañía Royal Caribbean, donde se muestra a su crucero 'Icon of the seas'. EFE/ Royal Caribbean