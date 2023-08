Miami es una de las ciudades más diversas de Estados Unidos: no sólo es hogar de personas de múltiples nacionalidades, sino que recibe a turistas de todos los segmentos y, en este tenor, el turismo LGBTQ+ tiene un lugar muy especial.

Cada año, Miami recibe a 1.7 millones de visitantes que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+ y, de acuerdo con Dan Ríos, director de Marketing LGBTQ+ para Greater Miami Convention & Visitors Bureau, esto se traduce en una derrama sobre los mil millones de dólares para la ciudad.

Miami es el destino LGBTQ+ por excelencia y abraza la diversidad de sus viajeros no sólo con una vida nocturna alucinante. Desde hace décadas, existe un compromiso por crear espacios incluyentes en playas, hoteles, restaurantes y museos.

Festivales LGBTQ+ en Miami

Una muestra de la hospitalidad de Miami, son los 14 festivales LGBTQ+ que se realizan durante todo el año. Celebrate Orgullo es el primer festival LGBTQ+ hispano e indígena en Great Miami y Miami Beach. Este 2023 se realizará del 1 al 13 de octubre en busca de promover la igualdad para la comunidad LGBTQ+ latinx, hispana e indígena local.

Celebrate Orgullo enaltece la cultura latina con baile, música, ropa y tradiciones de países como México.

Para Dan Ríos, este festival es genial “porque cuando hablamos de la comunidad LGBT hay muchas intersecciones: eres un hombre gay, lesbiana, queer, indígena, no binario. Esto nos enseña los diferentes segmentos en nuestra comunidad; es lo que considero increíble sobre este programa”, dice en entrevista.

En febrero, durante el fin de semana del Día de los Presidentes, se realiza en Miami el festival más grande en Estados Unidos de la comunidad hispana LGBTQ+.

LGBTQ+ y el arte en Miami

Muchas de las experiencias que enaltecen y atraen a la comunidad LGBTQ+ en Miami están permeadas de arte. Algunos sitios que se les sugiere visitar son el O Cinema South Beach, un sitio operado por la comunidad donde se proyecta cine de autor.

Los cinéfilos no pueden perderse el Festival de Cine OUTshin , un escaparate de películas LGBTQ+ que se lleva a cabo cada abril en South Beach.

Dan Ríos dice que el reconocido Pérez Art Museum de Miami tiene visitas guiadas de Orgullo LGBTI dos veces por semana, donde además de apreciar el arte se hace notar el impacto de la comunidad en las obras.

Otros puntos de interés son el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County, Art Basel Miami, el Museo Mundial de Arte Erótico, el Instituto de Arte Contemporáneo (ICA) en Design District y el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami.También Design District y Wynwood Walls.

El drag florece en Miami

Las artistas drag de la ciudad se presentan en clubes nocturnos, pero también en teatros y restaurantes para maravillar con su espectáculo a todos los visitantes.

Uno de los lugares más icónicos para disfrutar de un show drag es Palace en Ocean Drive, donde las queens cautivan con su performance desde hace 30 años, y Drag Bingo en Time Out Market Miami , “que presenta 17 de los mejores restaurantes de la ciudad”.

Hoteles para conectar con la comunidad

Miami es una de las ciudades estadounidenses con más ofertas de hoteles, pero Dan Ríos destaca The Gaythering, un hotel donde la comunidad local va a divertirse, por lo que los viajeros tienen la oportunidad de conectar con ellos.

“Hay bingo, trivias, deportes. No es sólo una oportunidad para divertirse, sino también para conectar con la comunidad local”, anota.

Playas LGBTQ+ en Miami

Greater Miami Convention & Visitors Bureau señala que Miami Beach cuenta con dos playas gay “semioficiales”: 11th/12th Street Beach, con sus banderas arcoíris y Haulover Park Beach, que tiene un área donde la ropa es opcional.

Para Dan Ríos es un privilegio representar a Miami. “Amo mi ciudad. Amo la emoción que Miami provoca en otros”, dice y recomienda todos visitar el Miami Beach Walk, participar en uno de los tantos eventos que realiza la ciudad, así como disfrutar de la escena gastronómica de deleite que se disfruta en la ciudad.