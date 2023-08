Viajar con un bebé en el avión puede ser todo un desafío... No por el bebé, sino por lo difícil que puede ser lidiar con otros pasajeros y con oficiales de seguridad que realizan un escrutinio minucioso de los alimentos para el pequeño.

Por esa razón, siempre es mejor saber a qué está permitido cuando llevas leche y comida para bebé en la maleta y qué está prohibido.

Si viajas a un aeropuerto de Estados Unidos, debes saber que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) establece que la fórmula, la leche materna, las bebidas para niños pequeños y la comida para bebés (incluidas las bolsitas de puré) están permitidas en el equipaje de mano en cantidades superiores a 3.4 onzas o 100 mililitros.

Además, no es necesario que los envases de la leche y comida para bebé quepan en una bolsa transparente de 20x20 centímetros, como pasa con otros líquidos.

“La fórmula, la leche materna, las bebidas para niños pequeños y la comida para bebés/niños pequeños se consideran líquidos médicamente necesarios. Esto también se aplica a los accesorios de enfriamiento de leche materna y fórmula, como bolsas de hielo, bolsas para congelar y bolsas de gel”, anotan.

La TSA también especifica que no es necesario que el bebé esté presente para poder viajar con leche materna, fórmula u otros suministros. Así que no permitas que te exijan que esté presente.

¿Cómo pasar el control de seguridad en un aeropuerto de Estados Unidos?

Cuando llegues al punto de control de seguridad de la TSA, se recomienda decirle al oficial que llevas leche y comida para bebé. Tendrás que sacar los alimentos de tu equipaje de mano para que se revisen por separado.

“Aunque no es obligatorio, para acelerar el proceso de selección, se recomienda que la fórmula y la leche materna se transporten en botellas transparentes y no en bolsas o sacos de plástico”, añaden. Los oficiales dicen que algunas veces las bolsas no pueden ser bien examinadas porque los escáneres funcionan mejor con botellas. Además, se puede llegar a pedir que abran los envases y es más fácil cuando van en botellas.

Toma en cuenta que la evaluación nunca incluirá colocar nada en el líquido médicamente necesario.

La TSA explica que las máquinas de rayos X en los aeropuertos no afectan negativamente a los alimentos ni a los medicamentos. “Sin embargo, si no desea que la fórmula, la leche materna, las bebidas y la comida sean radiografiadas o abiertas, infórmele al oficial de la TSA”.

“Se tomarán medidas adicionales para limpiar el líquido y usted o el tutor que viaja se someterán a procedimientos de control adicionales, que incluirán un control de tecnología avanzada de imágenes y un control adicional/mejorado de otros artículos de mano”, añaden.