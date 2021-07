Lo que deben saber los vacunados contra Covid para viajar a Canadá

Luego de un largo cierre por la pandemia de Covid-19, el gobierno de Justin Trudeau anunció que Canadá reabrirá su frontera y admitirá a viajeros extranjeros que estén totalmente vacunados, pero con algunas condiciones.

El 9 de agosto se reabrirá la frontera primero para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que viven en la Unión Americana y ya recibieron el esquema completo de vacunación contra Covid-19.

Luego, el 7 de septiembre se admitirá en Canadá a cualquier viajero, sin importar su nacionalidad, si está completamente vacunado. El gobierno mantendrá sus restricciones y requisitos de cuarentena para quienes no han sido inoculados.

As of August 9, fully vaccinated citizens and permanent residents of the U.S. can enter Canada for non-essential travel. Restrictions from non-U.S. countries still apply. Learn more: https://t.co/9r6BgseUmF pic.twitter.com/jf2bAGKdF7 — Public Safety Canada (@Safety_Canada) July 19, 2021

Es recomendable llevar todos los comprobantes de vacunación, pruebas de Covid-19 y planes de cuarentena en documentos impresos para mostrar a los agentes al momento de llegar al país.

También se pide que los viajeros revisen las requisitos de viaje de cada provincia, ya que algunas conservan medidas como la cuarentena obligatoria, incluso en vuelos nacionales.

Si estás planeando un viaje a Canadá para después de septiembre, esto es lo que debes tomar en cuenta:

¿Cuánto tiempo se debe esperar después de la vacuna?

Todos los extranjeros deberán esperar al menos 14 días después de completar el esquema de vacunación contra Covid-19 para viajar a Canadá. En el caso de las fórmulas con dos dosis, los 14 días se cuentan a partir de que se aplicó la segunda.

¿Qué vacunas aceptará Canadá?

Canadá tendrá algunas restricciones y no está abierto a todos los vacunados contra Covid-19, ya que sólo admitirá cuatro marcas de vacunas. Quienes recibieron las fórmulas chinas o la rusa Sputnik todavía no podrán entrar al país.

Estas son las únicas vacunas que admitirá:

- Pfizer

- Moderna

- Johnson & Johnson

- AstraZeneca

Travel restrictions remain in place for visitors seeking entry to Canada for discretionary (non-essential) travel, including tourism. Changes are coming for eligible fully vaccinated U.S. citizens & permanent residents on August 9.



Learn more https://t.co/aVkjbEK70V pic.twitter.com/vde16tmBZL — Canada Border Services Agency (@CanBorder) July 19, 2021

¿La prueba de Covid-19 todavía es forzosa?

El gobierno canadiense precisó que aunque los viajeros estén completamente vacunados, deben seguir presentando los resultados de una prueba de Covid-19 antes de entrar al país. El test se debe realizar dentro de las 72 horas previas a la llegada al país.

Sin embargo, la prueba que debían presentar los viajeros después del arribo al país ya no será obligatoria para quienes tienen el esquema completo de vacunación. Sin embargo, algunos viajeros podrán ser seleccionados al azar para presentar una segunda prueba de Covid-19 luego de llegar a Canadá.

¿Es necesaria la cuarentena al llegar vacunado a Canadá?

Todos los viajeros que llegan a Canadá deben cumplir una cuarentena de 14 días al momento de llegar al país, con excepción de los que estén completamente vacunados.

"El requisito de estadía en un hotel autorizado por el gobierno de tres noches se eliminará para todos los viajeros que lleguen por aire a las 12:01 a.m. el 9 de agosto", explicó el gobierno canadiense.

Aunque ya no será obligatorio, los extranjeros deberán proporcionar un plan de cuarentena en caso de que en la frontera se determine que todavía no cumplen los requisitos.

El resto de los viajeros deberán completar la cuarentena bajo su propio costo antes de seguir con su viaje, incluidos quienes recibieron vacunas no reconocidas por el gobierno canadiense.

(7/9) All travellers to Canada will no longer be required to stay at a government-authorized hotel. — Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) July 19, 2021

Registro obligatorio

Todos los viajeros, sin importar si están vacunados o no, deben registrarse en la aplicación móvil ArriveCAN, donde proporcionarán toda la información sobre su viaje.

Esta información se debe dar dentro de las 72 horas previas a la llegada al país con datos como los resultados de una prueba de Covid-19, planes para realizar una cuarentena, los síntomas de enfermedad respiratoria que presenta y el comprobante de vacunación.

La app ArriveCan está disponible en las tiendas digitales App Store para iPhone y Google Play Store para dispositivos Android.

Eligible to travel to Canada? Vaccinated or not, you will need to submit your COVID-19 related info into #ArriveCAN within 72 hours before arrival to Canada. A friend or family member can also enter the information into ArriveCAN for you.



Learn more: https://t.co/fHQmIr2Hfu pic.twitter.com/Se8IRYnP02 — Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) July 17, 2021

¿Qué pasa con los niños?

Los menores de edad pueden ingresar a Canadá si llegan con un adulto vacunado. Sin embargo, sí deberán someterse a pruebas de detección de Covid-19.

Además, los menores que viajen con adultos vacunados ya no tendrán que cumplir con su cuarentena obligatoria. Podrán salir del hotel pero deben evitar ambientes grupales como campamentos, escuelas o guarderías.

Habilitan cinco aeropuertos

Ante la reapertura a los viajes no esenciales, el gobierno canadiente permitirá que los vuelos internacionales con extranjeros aterricen en estos aeropuertos a partir del próximo 9 de agosto.

- Aeropuerto Internacional Halifax Stanfield

- Aeropuerto Internacional Jean Lesage de la ciudad de Québec

- Aeropuerto Internacional Ottawa Macdonald – Cartier

- Aeropuerto Internacional Winnipeg James Armstrong Richardson

- Aeropuerto Internacional de Edmonton



