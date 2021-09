Lo que debes saber de los nuevos pases anuales que lanzará Disney World

Walt Disney World en Orlando, Florida está lanzando un nuevo programa de pases anuales justo antes de comenzar con sus celebraciones por su 50 aniversario.

El complejo temático lanzará cuatro pases anuales el próximo 8 de septiembre de 2021. Se sabe que los nuevos pases costarán más y tendrán ciertas restricciones.

Según la descripción, los pases tienen como objetivo ofrecer nuevas y mejores experiencias de visita a los huéspedes que llegan al complejo durante todo el año, encontrando nuevas sorpresas en cada visita, como nuevos juegos, espectáculos o decoraciones de temporada.

Con los cuatro pases, los huéspedes titulares pueden visitar uno o más parques en fechas específicas con reservas previas hechas.

Sólo los residentes de Florida pueden adquirir dos de los pases que se ofrecen: el Disney Pixie Dust Pass con la oportunidad de comprar entradas en varios días entre semana y hacer hasta tres reservaciones al mismo tiempo.

Por su parte, el Disney Pirate Pass permitirá la visita la mayoría de los días con cuatro reservas simultáneas. Ambos pases contarán con días bloqueados, incluidos días feriados o días con alta demanda.

Con los pases los usuarios continuarán disfrutando de algunos beneficios básicos como el estacionamiento estándar en todos los parques y descuentos de mercadería y alimentos.

