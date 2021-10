Lo que pocos dicen y debes saber al visitar Walt Disney World

Walt Disney World es uno de los mejores destinos de viaje en Estados Unidos. Si desde siempre has seguido las producciones de Disney, con mayor razón serán unas vacaciones inolvidables.

No obstante, conviene saber información que hará más fácil y disfrutable tu estancia. ¡Toma nota!

1. ¡Caminarás mucho!

Walt Disney World Resort es del tamaño de la ciudad de San Francisco. Tiene cuatro parques de diversiones, dos parques acuáticos, el conglomerado comercial Disney Springs y 31 hoteles y villas donde puedes hospedarte.

Tan sólo recorrer los cuatro parques será una aventura que requerirá de caminatas desde la mañana hasta al anochecer. Prepara tenis y ropa cómoda e hidrátate constantemente.

2. Programa descansos

Si está dentro de tus posibilidades, recomendamos que tomes un día de descanso por cada dos días de visita a los parques, sobre todo si vas con niños pequeños o con adultos mayores. Recorrer los cuatro parques en días continuos será muy pesado para tu cuerpo y quizá no disfrutes los últimos parques tanto como los primeros.

Cuando tu única opción sea recorrerlos seguidos, visita primero tu parque favorito, generalmente es Magic Kingdom por el espectáculo nocturno Enchantment.

3. Puedes entrar con tu comida

Seguridad te permitirá ingresar con tus alimentos y snacks, siempre y cuando no se encuentren en recipientes de vidrio y no requieran calefacción, refrigeración o control de temperatura.

También es importante que no sean olorosos. Está prohibido llevar bebidas alcohólicas, hielo suelto o seco en neveras. Los únicos frascos de vidrio que están permitidos son los de comida para bebés. Lleva tus alimentos en envases de plástico.

Se sugiere ingresar nueces, semillas, fruta, sándwiches, galletas, jugos y agua simple. Te mantendrán satisfecho y con energía.

4. No hay un precio único

El costo de tu viaje a Walt Disney World dependerá de tus días de estancia, paquetes que compres y fechas de visita. Es más caro ir en octubre, noviembre y diciembre por las festividades de Halloween, Thanksgiving y Navidad porque hay más demanda y suben los precios.

El costo de entrada de un día a un parque Disney inicia en los $109 dólares para fechas de baja demanda y puede aumentar hasta $159 dólares en días de alta demanda, como el 30 y 31 de diciembre.

5. Los días con más y menos gente

Días con más turistas en Disney World

Enero: 1,2,3 (por Año Nuevo) 16, 17, 18 y 19 (puente por festivo del Día de Martin Luther King, Jr).

Febrero: 13, 14, 15 y 16 (Día de San Valentín).

Marzo: 27 y 28 (Spring Break).

Abril: Del 2 al 11 (Pascua).

Mayo: 29, 30 y 31 por Memorial Day.

Junio: Todos los días (Vacaciones de verano).

Julio: Todos los días (Vacaciones de verano).

Agosto: Diario hasta el 22 de agosto (vacaciones de verano).

Septiembre: Sólo el 30 de septiembre.

Octubre Todo octubre por celebraciones de Halloween.

Noviembre: Todo noviembre por las decoraciones de Halloween, Thanksgiving Day y Navidad.

Diciembre: Todo diciembre por las fiestas de Navidad.

Días con menos turistas en Disney World

Enero: 5 al 8; 11 al 15 y 20 al 22.

Febrero: 1 al 5; 8 al 11 y 22 al 26.

Marzo: 1 al 5 y 8 al 12.

Abril: 26 al 30.

Mayo: 3 al 7 y 17 al 21.

Agosto: del 23 al 26; 30 y 31.

Septiembre: 1 y 2; 12 al 22.

6. ¿Filas largas? Disney Genie +

Siempre hay turistas en Disney World y se aglomeran en las atracciones más populares. A la fecha, tienes que hacer una fila de al menos 100 minutos para subir a Star Wars: Rise of the Resistance.

En sustitución del Fast Pass, los parques lanzaron Disney Genie+, un servicio incorporado a la aplicación My Disney Experience que te ayuda a disfrutar más de ellos con un itinerario personalizado y filas rápidas Lightning Lane.

Las filas Lightning Lane sólo pueden ser utilizadas por aquellos que pagan por el servicio adicional (Genie + para la mayoría de las atracciones, y compras individuales de Lightning Lane para dos atracciones "grandes" en cada parque).

El precio es de $15 dólares por boleto por día en Walt Disney World Resort y $20 dólares por boleto por día en Disneyland Resort.

7. ¿Cómo entrar antes a los parques?

Como parte de The World’s Most Magical Celebration, los huéspedes de hoteles resort Disney pueden entrar 30 minutos antes que el resto de turistas a los cuatro parques de Walt Disney World.

Para que te permitan entrar antes debes mostrar una entrada válida, una reservación para el parque y tu tarjeta Key to the World o MagicBand. No pierdas tiempo y ve directo a atracciones de alta demanda.

8. Transporte interno

Si te hospedas en un hotel Disney, puedes hacer uso de los autobuses y monorriel para trasladarte. Aprovecha este beneficio y explora el resort.

9. Usa My Disney Experience

La aplicación My Disney Experience será tu mejor aliada. Mediante ella tendrás acceso a tus boletos digitales de los parques, podrás hacer filas virtuales, consultar el mapa para ver de cuánto tiempo es la fila en las atracciones, ver las fotos de tu PhotoPass e incluso pedir comida en los restaurantes.

También encontrarás el horario de los espectáculos, festivales y una reseña de cada atracción para decidir cuál visitar.

10. Llega temprano a los shows

Procura llegar 20 minutos antes a los shows para tener los mejores asientos y vistas. No puedes perderte Disney Enchantment en Magic Kingdom ni Harmonious en Epcot.