Los 10 mejores parques temáticos en Estados Unidos

Los parques temáticos siempre serán una garantía de diversión en un viaje por Estados Unidos. Aunque estuvieron cerrados durante la pandemia, la mayoría ya están abiertos para recibir a las familias, pero ¿cuál es el mejor?

El portal de reseñas TripAdvisor enlistó los favoritos de los viajeros. Toma nota y planea tu próximo viaje.

10. Disney California Adventure en Anaheim, California

También forma parte de Disneyland Resort en California. Es famoso por la rueda de Mickey Mouse y el espectáculo de fuentes y luces World of Color.

Dirígete a Pixar Pier para reunirte con los personajes animados de Pixar, entre ellos Mr. y Mrs. Incredible, Frozone, Edna Mode, Woody, Buzz Lightyear o Mike y Sulley de Monsters Inc.

Sube a Inside Out Emotional Whirlwind para un paseo por la mente y emociones de Riley. ¡El 4 de junio se estrena Avengers Campus!

9. Silver Dollar City, en Branson, Missouri

Se ubica entre las montañas Ozark y es muy visitado por sus paseos en montañas rusas y festivales temáticos de los años 1880. Tiene un parque acuático llamado White Water que incluye toboganes, piscinas y hasta cruceros relajantes. Todo lo que necesitas para unas vacaciones increíbles en un mismo lugar.

8. Disney’s Hollywood Studios en Orlando, Florida

Este parque está dedicado a los éxitos cinematográficos de la compañía. Debes ir a Walt Disney World en Orlando, Florida, para recorrerlo y disfrutarlo.

Aquí encontrarás Toy Story Land, pero también recorridos y juegos mecánicos con estrellas de películas como Cars, Toy Story y Star Wars. Para quienes aman el terror está The Twilight Zone Tower of Terror.

Por si fuera poco, Rock n’ roller coaster starring Aerosmith es una montaña rusa que lleva a los amantes del rock por un viaje a toda velocidad en la limusina de la banda Aerosmith.

7. Disneyland en Anaheim, California

Disneyland fue el primer parque temático de la cadena. Se inauguró el 17 de julio de 1955 en Anaheim, California, y forma parte del complejo Disneyland Resort.

Algunas de sus atracciones mejor evaluadas son Space Mountain, Star tours, Indiana Jone, Pirates of the Caribbean y Star Wars Galaxy 's Edge. No olvides tomarte una fotografía frente al Castillo de la Bella Durmiente.

6. Dollywood, en Pigeon Forge, Tennessee

Con un paisaje enmarcado por las Montañas Humeantes, es el mejor parque temático de su zona. Ofrece más de 40 atracciones entre montañas rusas, toboganes de agua y comedores donde abundan delicias culinarias.

5. Universal Studios Hollywood, en Los Ángeles, California

Tiene atracciones inspiradas en películas y programas de televisión.

En Studio Tour Explorarás algunos sets de filmación durante el recorrido que dura 60 minutos. En los monitores se proyecta una narración de Jimmy Fallon, el presentador de “The Tonight Show”.

Encontrarás escenografías de películas icónicas, como los restos humeantes del Boeing 747 de la Guerra de los Mundos de Steven Spielberg.

Este parque cuenta con una réplica del castillo de Hogwarts, donde proyectan un show de “artes oscuras” que tiene como protagonistas a dementores, inferis y a Lord Voldemort.

4. Universal Studios Orlando, en Florida

Es un mundo de diversión inspirado en las películas y series de televisión de Universal. Sus escenarios seguro te transportarán a tus producciones favoritas.

Las atracciones más destacadas son: el simulador de alta velocidad de Rápidos y Furiosos, Harry Potter y el escape de Gringotts, Hombres de Negro, el recorrido 3D de Transformers, el paseo de Los Simpson y el show 100 años de memorias de película.

3. Disney’s Animal Kingdom en Orlando, Florida

Es una de las tierras majestuosas de Walt Disney World. Te impresionará su diseño donde sobresale el árbol de la vida y atracciones como El Mundo de Avatar, Kilimanjaro Safaris, Dinosaur, Kali River Rapids, Expedition Everest y espectáculos inspirados en el Rey León o Nemo.

Pandora-El Mundo de Avatar abrió en 2017 como un espacio temático inspirado en la película Avatar de James Cameron. Esta tierra celebra la magia de la naturaleza con escenarios recreados del planeta Pandora, donde viven los Na'vi. Su majestuosidad te impresionará.

2. Universal Islands of Adventure en Orlando, Florida

La atracción favorita de los viajeros es The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade, que incluye la atracción Forbidden Journey y la nueva montaña rusa inspirada en Hagrid.

Si vas, también encontrarás la icónica montaña rusa de Hulk, el paseo 3D de Spiderman y el paseo Skull Island: Reign of Kong.

1. Magic Kingdom en Orlando, Florida

Magic Kingdom fue elegido como el mejor parque temático de Disney y de Estados Unidos. Está ubicado en Walt Disney World Resort de Orlando, Florida.

Algunas de sus atracciones son Space Mountain, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion y el icónico y recién remodelado Castillo de Cenicienta. Los viajeros alaban cada una de sus áreas temáticas, así como sus restaurantes y tiendas.

Fue visitado por 21 millones de personas en 2019.