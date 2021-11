Los 4 parques temáticos que conforman Walt Disney World Resort

Walt Disney World es uno de los mejores destinos de viaje en Estados Unidos. Si desde siempre has seguido las producciones de Disney, con mayor razón serán unas vacaciones inolvidables.

Sin embargo, debes tomar en cuenta que el resort es enorme: del tamaño de la ciudad de San Francisco. Tiene cuatro parques temáticos, múltiples hoteles, centros comerciales y decenas de restaurantes .

Para visitar los cuatro parques temáticos, se sugiere dedicar un día completo a cada uno. Si no puedes extender tu estadía, elige visitar el que más coincida con tus intereses y gustos en películas. Recuerda que por cada parque se paga una entrada. También puedes comprar paquetes que incluyan los cuatro o alguno que te permita visitar dos parques el mismo día.

Por ejemplo, los niños pequeños disfrutarán más Magic Kingdom. Si amas los animales, no puedes perderte Disney’s Animal Kingdom. Los fans de Star Wars y Toy Story tienen que ir a Disney’s Hollywood Studios y quienes aman la comida tendrán su paraíso en Epcot.

Te dejamos con una descripción de los cuatro parques temáticos que conforman Walt Disney World Resort.

1) Magic Kingdom

Es el parque principal del resort y considerado el mejor de todo el conglomerado. Se caracteriza por tener el majestuoso Castillo de Cenicienta y un espectáculo de fuegos artificiales para cerrar la noche; desde octubre de 2021, este show es Enchantment y proyecta un mapping en el castillo y en Main Street que incluye a personajes de películas recientes, como Miguel de Coco y Joe Gardner de Soul.

Si visitas Magic Kingdom tienes que subir a Space Mountain en Tomorrowland. El carrito al que subes simula ser un cohete para despegar y llevarte al espacio a gran velocidad. El paseo es a oscuras, por lo que aumenta la emoción y tienes la oportunidad de ver un paisaje estrellado, luces y las caídas pronunciadas son inesperadas.

Otras atracciones son Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion y las clásicas Mad Tea Party y Dumbo The Flying Elephant.

No te pierdas los desfiles de personajes a lo largo del día. Saluda a Mickey Mouse, a sus amigos y a las princesas de cuentos de hadas.

2) Epcot

El parque Epcot está inspirado en la ciencia y la tecnología, pero también tiene un área con pabellones dedicados a diferentes culturas del mundo. En el pabellón de Alemania encontrarás la mejor cerveza y en el de México margaritas y una gran pirámide que honra las raíces prehispánicas del país.

Lo mejor de Epcot es que se renovó para el 50 aniversario de Walt Disney World. Quienes hayan visitado este parque antes se encontrarán con nuevas atracciones, restaurantes y un nuevo espectáculo nocturno de fuegos artificiales llamado Harmonious.

Harmonious es un homenaje a la música de Disney y a la diversidad. Instalado en World Showcase Lagoon, es un repaso por las canciones icónicas de las películas acompañado de impresionantes luces LED y fuentes que bailan al ritmo de la música.

Es uno de los mejores shows jamás creados. Participaron 240 artistas de todo el mundo y los mexicanos se sentirán como en casa al escuchar las melodías de Coco en español.

El Pabellón de Francia en Epcot también fue ampliado y renovado para incluir un nuevo paseo 3D llamado Remy’s Ratatouille Adventure. Al entrar, recibirás unos lentes 3D y un carrito en forma de ratón te llevará a un recorrido por la cocina. Pero ojo, ¡te encogerás al tamaño de Remy y tendrás que lidiar con los chefs que quieren atraparte!

Otra atracción recomendable es Soarin' Around the World. Te llevará a un viaje inmersivo por el mundo. Subirás a asientos que se elevan frente a un domo de proyección digital IMAX de 80 pies y 180 grados, el cual proyecta una grabación de los lugares más sorprendentes del mundo. Al mismo tiempo, el movimiento, aromas y viento que ponen en la experiencia te da una sensación de vuelo.

Para cerrar con broche de oro tu visita, come en Space 220, un restaurante para comer en el espacio.

3) Disney’s Hollywood Studios

Disney’s Hollywood Studios ha cobrado relevancia en los últimos años porque se amplió con el área de Star Wars Galaxy’s Edge y Toy Story Land, por lo que si amas estas películas no habrá mejor lugar para ti.

Los fans de Star Wars pasarán el mejor momento al pilotar y disparar desde la cabina del Millennium Falcon. La tecnología inmersiva hace que la tripulación sienta cómo una fuerza empuja sus asientos mientras están en la misión de contrabando.

Star Wars Rise of the Resistance es la atracción con la fila de espera más larga (cerca de dos horas) y es que todos los amantes de Star Wars quieren unirse a la Resistencia en una batalla contra la Primera Orden. Hay hologramas, y espacios que te harán sentir en la película.

Asimismo, conserva atracciones clásicas y emocionantes como The Twilight Zone Tower of Terror, donde subes al elevador embrujado que sube y baja a toda velocidad mientras permaneces a oscuras. Sólo toma en cuenta que puede atemorizar a algunos niños o personas sensibles.

4) Disney’s Animal Kingdom

Este parque se divide en un área con safari y otro con atracciones que celebran la naturaleza. También es el lugar donde podrás comprar mercancía temática de El Rey león, Up y Avatar.

Disney’s Animal Kingdom tiene la mejor atracción de Walt Disney World: Avatar Flight of Passage, lo más parecido a volar.

Es un paseo 3D a bordo de un simulador de banshee montañés con alas. En la película estos seres crean una conexión con los Na’vi. Tú tendrás la sensación de estar volando mientras admiras paisajes del planeta Pandora. ¡Alerta con las picadas y las curvas!

Expedition Everest también es un must. Es una de las mejores montañas rusas de Disney Parks. El concepto es un viaje a través de las montañas del Himalaya en un tren que esquiva al Hombre de las Nieves. Hay giros, recorridos en reversa, luces y sonidos que animan la atracción.

Toma en cuenta que desde el 4 de enero hasta mediados de abril de 2022 permanecerá cerrada por remodelación.

Cada parque de Walt Disney World es único y vale la pena recorrerlo.