Los 5 destinos de nieve que conforman Vail Resorts y qué hacer en cada uno

VAIL RESORTS la compañía líder de destinos de montaña del mundo, cuenta con 5 íconicos destinos de nieve en Colorado: Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone y Crested Butte.

Así como Park City en Utah, Whistler Blackcomb en Canadá, Heavenly, Northstar y Kirkwood en Tahoe, y 26 resorts adicionales en Norteamérica; Perisher, Hotham y Falls Creek en Australia y su más reciente adquisición, Andermatt-Sedrun en Suiza

La pasión de Vail resorts es ofrecer tanto a visitantes como a colaboradores “La Experiencia de su vida” (The Experience of a Lifetime).

Siendo una empresa tan ligada al medio ambiente, tiene un fuerte compromiso con la conservación del mismo, por eso, en 2017 Vail Resorts lanzó Epic Promise, una promesa y compromiso con el planeta, que consiste en alcanzar una huella de carbono cero en todos sus destinos para 2030 y van muy avanzados en esa encomienda. Su otro compromiso fundamental es con sus empleados y con las comunidades donde se encuentran sus destinos.

Su prioridad esta temporada es eliminar las barreras de entrada y ampliar la participación en el esquí, con un enfoque en la equidad, la inclusión y la diversidad, creando oportunidades de acceso para los jóvenes a través del Programa Epic for Everyone en sociedad con asociaciones sin fines de lucro, haciendo accesible el deporte que aman, a jóvenes que de otra manera no tendrían los recursos para hacerlo; Por último Vail Resorts tiene un fuerte compromiso con el esquí y snowboard adaptados para que gente con alguna discapacidad pueda disfrutar este deporte.

Vail Resorts realizó la máxima inversión de un solo año enfocada en mejorar la experiencia de esquí, por un lado, reduciendo significativamente los tiempos de espera en las filas de los lifts y dando mas tiempo para disfrutar la montaña con Epic Lift Upgrade, 17 lifts y una góndola nueva de alta velocidad, así como una gran renovación en el restaurante Timber Lodge en Keystone e importantes inversiones para fabricar nieve con bajo impacto y por supuesto, la compañíatambién invirtiendo significativamente en su activo más fuerte, los miembros de su equipo, aumentando el salario de los empleados y sus oportunidades de desarrollo de liderazgo, así como ofreciendo viviendas asequibles, entre otros beneficios.

La temporada de nieve 2022/23 de los 37 destinos de Norteamérica de Vail Resorts dará inicio en Keystone este mes y 16 destinos más de la compañía abrirán en Noviembre, desde Whistler Blackcomb y Heavenly en el oeste hasta Vail y Breckenridge en Colorado y el resort norteamericano más nuevo de la compañía, Seven Springs en Pensilvania.

La temporada continuará hasta la primavera, con Kirkwood planeando permanecer abierto hasta finales de abril, y Whistler Blackcomb y Breckenridge hasta bien entrado mayo, ofreciendo una de las temporadas más largas para nuestros titulares de Epic Pass.

EPIC PASS, ¿qué es y cuánto cuesta?

No existe en la industria del esquí y snowboard un pase tan completo y que ofrezca el valor y cantidad de destinos como el Epic Pass de Vail Resorts que brinda acceso a destinos de clase mundial en Norteamérica, Europa, Australia, Asia, con una opción de pase perfecta para todos, ya sea que quieran esquiar un día o todos los días de la temporada, los huéspedes tienen flexibilidad para elegir entre varias opciones, desde el mas completo, el Epic Pass, que brinda acceso sin restricciones a todos los resorts propios y acceso limitado a los resorts asociados en todo el mundo, incluidos Canadá, Japón, Suiza, Austria y otros, hasta el Epic Day Pass (un boleto de 1 hasta 7 días) con 3 opciones de acceso diferentes a centros de esquí de clase mundial por un precio inigualable de menos de $50 por día.

Todos los titulares de pases cuentan con Epic Mountain Rewards, que ofrece un 20 % de descuento en alimentos y bebidas en la montaña, hospedaje, clases de esquí y renta de equipo. Como novedad esta temporada, los invitados pueden comprar cualquier Epic Pass usando Epic FlexPay, que permite el pago a través de cómodas cuotas mensuales sin pago inicial ni interés, y tienen acceso a Epic Coverage.

MuchosEpic Passes también vienen con cupones de boletos Ski with a Friend, buenos para boletos de lifts con descuento para compartir con amigos y familiares.

Y por supuesto nuestros 5 resorts de Colorado: Keystone, Breckenridge, Vail, Bevaer Creek y Crested Butte tienen acceso ilimitado con el Epic Pass.

1. Vail: celebra su 60 aniversario esta temporada

Bajo cielos azules más de 300 días del año, Vail es el principal destino turístico de montaña del mundo. Este destino alpino ofrece una experiencia de 1er nivel los 365 días del año, iniciando por su vasto terreno y la imponente belleza natural de sus cordilleras circundantes: Gore y Sawatch, hasta sus eventos insignia, boutiques y spas de clase mundial, interminables opciones culinarias, así como los lujosos alojamientos que bordean sus calles peatonales.

Vail es una de las montañas mas grandes del mundo, ofrece más de 5,300 acres de pistas de esquí, incluidos sus siete majestuosos Back Bowls que gente de todo el mundo viaja para esquiar, así como un extenso menú de actividades de verano a través de Epic Discovery. Su acogedor pueblo peatonal está lleno de: boutiques, spas, restaurantes, bares, terracitas, tiendas y por supuesto alojamiento de lujo.

El destino insignia de Vail Resorts ofrece una experiencia impecable de 1er nivel los 365 días del año. Todo esto, sumado al espíritu de innovación inherente de los fundadores de Vail y la constante búsqueda de excelencia en servicio al huésped y operaciones, Vail es un lugar como ningún otro en la Tierra.

La fecha de apertura de su temporada es Nov 11 2022, hasta Abril 24, 2023 (Dependiendo de condiciones climáticas).

• VAIL celebra su 60 aniversario esta temporada y aunque la fiesta de cumpleaños oficial es el 15 de Diciembre, obviamente estará celebrando en grande durante toda la temporada.

• Nada celebra más ese sentimiento vintage de Vail y de un memorable día de esquí, como el famoso aprè ski, (después de esquiar), la hora de relajarte y brindar con tu coctel o cerveza favorita con amigos y familia durante el Après Ski de Vail, por eso, Vail ha decidido crear experiencias après (o post esquí) únicas dentro y fuera de la montaña durante toda la temporada del 60.º aniversario con: Ice Bars (bares de hielo) como los de hace 60 años; el origen del primer Bar de Hielo de la historia está rodeado de leyendas, pero cuando un empresario, pionero de Vail acumuló nieve para iniciar esta experiencia única, el après nunca volvió a ser el mismo. Sesenta años después, ¡los Ice Bars están de vuelta! Ubicados en Eagle's Nest y Wildwood, con música, comida y cócteles exclusivos así como bungalows de nieve y muchos eventos insignia.

• La Montaña de Vail hizo una alianza con la destilería local: 10th Mountain Whiskey, para crear dos bebidas conmemorativas, un Bourbon de Edición Limitada del 60 aniversario y el Bourbon Henry's Legacy que donará una parte de sus ganancias al equipo de perros de rescate. Los podrás degustar en selectos establecimientos, en cocteles de autor que rinden homenaje a la ilustre historia de Vail.

• La inversión de Vail Mountain en dos NUEVOS lifts de alta velocidad Game Creek Express (#7) y Sun Down Express (#17) harán la experiencia en la montaña impecable, sin filas en los lifts y más tiempo para esquiar.

• Como ya es costumbre, Vail celebrará eventos de clase mundial, como, obviamente su fiesta de cumpleaños, la competencia: Look Ma Mogul, la Semana Oakley, el fin de Semana Legacy, la serie de eventos de primavera Spring Après, entre otros clásicos.

• El Restaurante Bistro 14 de Vail se reinventó con una colaboración de arte con el con el legendario fotógrafo de bellas artes: Gray Malin y la visita al restaurante y bar de los esquiadores será toda una nueva experiencia de arte y un nuevo menú de cócteles.

• Regresan icónicos platillos originales al menú Los huéspedes encontrarán icónicos alimentos antiguos del menú en la montaña, Rindiendo homenaje a algunas de las creaciones originales de los Chefs originales.

• El Restaurante Lift Express ubicado en Gondola One hará homenaje a la conexión bávara del resort ofrecienbdo un menú inspirado en el Biergarten alemán. Los grifos contarán con cervezas alemanas, y el menú contará con platos bávaros clásicos, perfectos para cualquier celebración après al final del día.

• Los invitados personalizarán su experiencia del 60 Aniversario a través de: postales artísticas con imágenes creadas en colaboración con el fotógrafo de renombre Gray Malin, cortesía de Vail Mail, que podrán ser enviadas desde un buzón especial en la montaña a 11,250 pies, también habrá spots icónicos para tomarte fotografías más que instagrameables, una pop up store con memorabilia vinatge del 60 aniversario y los visitantes podrán viajar en la nueva cabina de góndola blanca de diamante Insignia del aniversario.

• Programas adaptativos: La escuela de esquí y snowboard de Vail ofrece lecciones a personas con una amplia variedad de discapacidades cognitivas, visuales y físicas para esquiar, andar en bicicleta de nieve y practicar snowboard, reconocida por ser uno de los pocos programas adaptados donde los instructores son en su mayoría profesionales de tiempo completo en instrucción de deportes de nieve adaptados.

Además, la Escuela ofrece asistencia a niños que pueden tener dificultades para participar en clases grupales debido a discapacidades cognitivas., esforzándose para integrarlos en las lecciones y programas de temporada con atención individualizada. Vail también ofrece equipos de especializados en renta para quienes buscan disfrutar la montaña pero que no tienen la capacidad de justificar el costo de poseer este equipo y apoya a una variedad de asociaciones sin fines de lucro a través del programa de deportes de nieve adaptables como: Vail Veterans, Foresight Skiing Guides, Small Champions y Access Unbound.

• La montaña de Vail es el Primer Resort de montaña en el mundo en lograr la certificación como Destino Sostenible Mountain IDEAL por su programa y prácticas de sostenibilidad.

• Obviamente en los Hoteles propios y operados por Vail habrá muchas cosas especiales, empezando por la remodelación de Cucina el restaurante del icónico Lodge at Vail (el 1er Hotel que hubo en Vail), imperdible durante el après, así como el Bourbon de aniversario en The Hythe, un nuevo carrito de chocolate caliente y strudel al recibirte en the Arrabelle.

2. Beaver Creek

Beaver Creek está catalogado el mejor destino de nieve para familias del mundo y el resort mas dedicado al detalle y la atención al cliente.

Un destino culinario para todas las edades

¡Beaver Creek es conocido por su famoso Cookie Time ( La Hora de Las Galletas) Todos los días a las 3:00 de la tarde, chefs con charolas llenas de las galletas insignia de Beaver Creek recién horneadas reciben a los esquiadores y visitantes del pueblo en la parte inferior de los Lifts Haymeadow y Centennial Express.

Las deliciosas galletas de chispas de chocolate que se derriten en la boca han sido un elemento icónico de Beaver Creek durante muchos años, con más de 500,000 galletas horneadas cada temporada.

Cenas Gourmet en las alturas; Las cenas gourmet en las 3 cabañas en la montaña de Beaver Creek son un imperdible y brindan una experiencia de clase mundial, ofreciendo alta gastronomía, rodeadas del esplendor de las montañas. La aventura comienza cuando subes a un trineo bajo el cielo iluminado por la luna y las estrellas para llegar a las Cabañas Beano's, Zach's y Allie's.

Beano's Cabin eleva la buena comida a un banquete para los sentidos, despertando el apetito con un menú gourmet combinado con una impresionante lista de vinos, mientras que Allie's Cabin sirve cocina refinada y reconfortante del norte de Italia y Zach's Cabin comparte los favoritos de Alsacia como deliciosos fondues y ostras opulentas.

La Montaña de Beaver Creek además de su increíble oferta de esquí cuenta con una amplia oferta culinaria, ICE CREAM PARLOR es una heladería retro ubicada en la parte superior de Haymeadow Express Gondola a la que puedes llegar en esquís o a pie y ofrece desde novedades nostálgicas de helados retro, sundaes y flotantes, hasta una sopa rápida y un rico sándwich para almorzar; LA CABAÑA DE LOS DULCES DE BEAVER CREEK (Beaver Creek Candy Cabin) ubicada en la parte superior de los Lifts Strawberry Park Express y Upper Beaver Creek Mountain Express, es una cabaña rústica que alberga una seductora tienda de dulces vintage y chocolates artesanales locales que deleita a chicos y grandes por igual, es el lugar más dulce a 9840' de altura.

LA CABAÑA DE LAS GALLETAS DE BEAVER CREEK (BC Cookie Cabin) eleva una tradición local a nuevas alturas en el Parque Red Buffalo, el interior es exclusivo para los alumnos de la escuela de esquí y los esquiadores pueden pasar a la ventanita a recibir unas.

EL GRILL DE MAMIE EN LA MONTAÑA (Mamie's Mountain Grill) ¡un Biergarten (Jardín de Cerveza) tradicional alemán con pretzels, bratwurst, cerveza de barril y un ambiente lleno de diversión para toda la familia.

LA ESCUELA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD INFANTIL DE BEAVER CREEK LÍDER DE LA INDUSTRIA es el mejor lugar para despertar la pasión de un niño por la montaña o descubrir más de la misma con nuevas técnicas y perfeccionar sus habilidades, con instructores Ivy League que saben cómo acelerarte al siguiente nivel, construir tu identidad como esquiador, crear una conexión de por vida con el deporte y con la garantía de que un niño aprenderá en tres días consecutivos, la

escuela de esquí de Beaver Creek asegura que los estudiantes progresarán y se convertirán en jóvenes expertos en la técnica y seguros de sí mismos.

COLECCIÓN DE PARQUES INSIGNIA; Un destino que ha sido sede de campeonatos mundiales, cuenta con el mejor terreno dedicado al aprendizaje, prueba de ello su Colección de Parques insignia: Red Buffalow, Haymedow y el más reciente: McCoy Park que sumó 17 pistas nuevas 2 lifts y 100 hectáreas de terreno específico para que principiantes e intermedios aprendan en un entorno similar al de los profesionales, que tiene unas de las mejores vistas de la montaña y con un nuevo albergue: Eaton Haus, un verdadero testimonio del compromiso de Beaver Creek para dar la bienvenida a esquiadores de todas las habilidades.

Areas de Consumo Común desde el verano de 2020. Los huéspedes (mayores de 21 años) pueden visitar cualquiera de los catorce restaurantes en el área del pueblo y comprar acocteles y bebidas para llevar y disfrutar dentro del corazón del pueblo, brindando a los huéspedes la oportunidad de disfrutar del entretenimiento del pueblo y la belleza infinita de Beaver Creek con una bebida en la mano.

Los hoteles insignia son The Pines and The Osprey.

3. Breckenridge

Breck como todos le decimos de cariño, es una de las estaciones de esquí más populares de Estados Unidos, un histórico pueblo minero auténtico con un aire vintage y cool. Descubierto por locales y esquiado por leyendas, Altitud Alpina es la naturaleza salvaje indómita de Breck.

Elevándose sobre el pueblo, el 40 % del terreno de Breck se encuentra por encima de la línea de árboles y se extiende a lo largo de picos y cuencas expansivas. Puedes probar Imperial Express, el lift más alto de Norteamérica y sentir como tu corazón se acelera y la adrenalina bombea mientras las vistas y la altitud literalmente te quitan el aliento.

Sumérgete en Imperial Bowl o Whale's Tail, o sube caminando a casi 13,000 pies sobre el nivel del mar hasta el famoso Lake Chutes. En el centro de la acción High Alpine, Peak 7 presenta un vasto y extenso terreno de cuenco al que se accede desde Imperial o por el lift T-Bar, prácticamente un rito de iniciación en Breck.

Desde 2013, Peak 6 es donde los intermedios avanzados pueden probar por primera vez la aventura High Alpine, mientras que los expertos pueden ir de excursión a Beyond Bowl, Serenity Bowl y The Six Senses, donde les esperan amplias extensiones, acantilados y toboganes técnicos.

Si todo esto te tiene en un estado mental de alta montaña, lleva tus habilidades a nuevas alturas por encima de la línea de árboles con los programas de Breck Guides, y obtén una perspectiva completamente nueva sobre el mejor terreno y los escondites de powder ocultos para que puedas experimentar la montaña como los locales y las leyendas.

Es una montaña grande, con 5 picos y casi 3,000 acres de pistas, en un terreno alpino alto combinado. La mayoría de los destinos tiene una montaña, pero Breckenridge es parte de toda una cordillera que va del Pico 6 al 10.

Practicamente todo Breck es ski-in, ski-out, desde sus 5 Picos hasta la Calle Principal.

Breck tiene el lift mas alto de Norteamérica: Imperial Express a 3,914 metros ¿En qué otro lugar del mundo puedes esquiar desde el lift más alto de Norteamérica directamente al pueblo para el après ski?

Para los pasehabientes hay early tracks los Viernes.

El Pico 8 está estrenando un nuevo lift: Rip’s Ride de alta velocidad.

El esquí de primavera es una de las mejores épocas del año en Breck que tendrá una de las temporadas mas largas de nieve: de Noviembre a Mayo, gracias a una elevación base de 9,600 pies sobre el nivel del mar, incluido el lift más alto de América del Norte, Breck a menudo tiene abundantes nevadas, excelentes condiciones de nieve en primavera y una de las temporadas de

esquí más largas de todas las estaciones de esquí.

Los hoteles insignia son Gravity Haus Brekenridge, One Ski Hill Place, DoubleTree Breck.

4. Keystone

Keystone dará el banderazo de inicio a la temporada de nieve 2022/23 de Vail Resorts ESTE MES.

¡Desempolva esos esquís y tablas de snowboard y prepárate para ir a las pistas en octubre! Gracias a un sistema automatizado de fabricación de nieve de última generación, con la tecnología de cañones de nieve que pueden detectar la temperatura y la humedad, el complejo puede aprovechar de manera eficiente las ventanas climáticas tempranas de la temporada y generar nieve en cada oportunidad para abrir más terreno, más rápidamente.

Con Keystone dando inicio a la temporada en octubre y Breck cerrando la temporada en mayo, los centros turísticos más grandes del condado de Summit brindan anualmente un invierno sin fin de diversión y aventura con una de las temporadas de esquí combinadas más largas del país.

Keystone es una de las estaciones de esquí más cercanas a Denver, Keystone es un paraíso invernal con más de 3,000 acres de terreno para esquiar en tres picos y cinco cuencos. El complejo ofrece algo para todos, incluidas actividades como esquí nocturno, snowtubing, patinaje sobre hielo, paseos en trineo y un castillo de hielo en la montaña para diversión de los pequeños.

Con el programa Kids Ski Free, los niños menores de 12 años pueden esquiar gratis todos los días, durante toda la temporada, con solo dos o más noches de alojamiento reservadas a través del resort. Tiene muchos detalles convenientes como estacionamiento gratuito y carritos con ruedas de cortesía para llevar equipo y niños emocionados, hacen que llegar a las pistas sea mucho más fácil.

Los titulares de un Epic Pass tienen acceso antes que los demás a las pistas.

¡Levántate y brilla, es hora de ser el primero en las pistas! Volviendo nuevamente este invierno, los titulares de Epic Pass pueden comenzar su día temprano en Keystone con acceso exclusivo a esa nieve fresca una hora antes que el público regular, los viernes.

Keystone cuenta con 3 villas para organizar su estadía perfecta en la montaña: River Run Village: ¡El centro de toda la acción! variedad de opciones de alojamiento a pie de pistas, tiendas y restaurantes, todo con fácil acceso a la montaña a través de River Run Gondola y Summit Express Lift. Mountain House: El área base de la montaña original de Keystone para familias que buscan comodidad en un ambiente más tranquilo, a poca distancia del Peru Express de alta velocidad para 6 pasajeros y Lakeside Village: alrededor del lago te puedes hospedar en The Keystone Lodge & Spa, relajante con fantásticas vistas, puedes patinar en hielo, disfrutar el Spa restaurador y cenar en The Big Horn Bistro, que ofrece platos creativos, cócteles elaborados y vinos

seleccionados a mano.

3 montañas de diversión

Keystone es el hogar de tres picos de montaña distintos: Dercum Mountain ideal para principiantes o para calentar las piernas con vistas espectaculares y puedes probar Schoolmarm, una pista para principiantes que resulta ser la más larga de la montaña! North Peak es para intermedios con pistas interminables, paseos largos y carreras de obstáculos que seguramente harán que sus piernas ardan y The Outback es el pico más alto, para quienes buscan un terreno más natural y accidentado, con senderos estrechos entre árboles, desniveles rocosos y más.

Para los más extremos, Keystone ofrece más de 1,000 acres de terreno con los cuencos: Independence, North y South, la única forma de acceder a estas áreas apartadas de la montaña es a pie o mediante un servicio de traslado en snowcat. No importa su nivel de habilidad, la diversión se puede encontrar en todas partes en Keystone.

Remodelado para esta temporada, el restaurante Timber Ridge Lodge en North Peak es el albergue más grande de Keystone con una expansión significativa que permite disfrutar hermosas vistas 360 grados de los picos circundantes en la terraza envolvente mientras se calienta con una rebanada de pizza caliente antes de bajar otra vez a North Peak o comenzar su caminata hasta losespectaculares tazones.

Hoteles insignia: Keystone Lodge & Spa, Ski Tip Lodge.

5. Crested Butte

Crested Butte es conocido como el lugar donde nació el esquí y snowboard extremo en Norteamérica, ideal para los aventureros y amantes de la adrenalina. El terreno para avanzados y expertos representa casi dos tercios de la superficie total de la montaña, empujando incluso a los mejores de los mejores, a elevar su nivel e irse con más confianza que cuando llegaron.

El programa Steeps de Crested Butte es ideal para esquiadores avanzados que quieren empujar sus límites.

Gracias al lift Peachtree que desde la temporada pasada comunica las pistas para principiantes, los esquiadores y snowboarders de cualquier nivel pueden sentirse cómodos en la montaña, elegir su desafío personal y encontrar su trampolín hacia las pendientes.

Crested Butte tiene un encanto muy especial de esos pueblos pequeños, con casas y negocios de colores. En resumen, cada uno de los 5 destinos de Colorado tiene una personalidad propia, eventos insignia únicos, recomendamos adentrense a conocerlos para ver cual es su mejor opción para su próximo viaje y sobretodo, no olviden comprar su Epic Pass que ofrece el mayor valor, número de destinos del mundo y experiencias únicas de toda la industria.

¡Nos vemos en las pistas!

La información es cortesía de Vail Resorts