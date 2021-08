Los 5 parques Disney favoritos de los mexicanos (requisitos para visitarlos)

De acuerdo con un análisis realizado por Despegar, la empresa de viajes líder de Latinoamérica, la actividad turística favorita de los mexicanos en el primer semestre del 2021, son los parques temáticos de Disney, por esta razón, te traemos los 5 que no puedes perderte:

1. Magic Kingdom

El parque más emblemático y clásico es Magic Kingdom, la atracción que reúne a chicos y a grandes, en donde se puede disfrutar de los desfiles y shows más icónicos de Disney.

Es ideal para disfrutar en familia y conocer a tus personajes favoritos que siempre están paseando por las calles. En este parque destaca el juego Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, que pondrá a prueba tu puntería y las montañas rusas más divertidas, como la Seven Dwarfs Mine Train, que te traslada por las minas donde trabajaban los 7 enanos de Blancanieves; y la Space Mountain, que te transporta en nave espacial a través del espacio exterior.

2. Epcot

Este es el parque donde convergen la tecnología y diversión, tiene atracciones como Soarin, un simulador de vuelo que te lleva a observar las maravillas del mundo. También puedes vivir un entrenamiento al estilo de la NASA en el Mission: SPACE, donde te enfrentarás a los percances como un verdadero astronauta, esquivando meteoritos mientras comandas una nave espacial.

Para los fanáticos de Frozen está el Frozen Ever After, donde disfrutarás de un recorrido por Arendelle, el reino de la película, mientras escuchas las canciones de Elsa, Anna y Olaf. Y para los centennials, está el The Seas with Nemo and Friends, donde emprenderás un nueva aventura para encontrar al famoso Nemo.

3. Disney’s Hollywood Studios

Disney 's Hollywood Studios es el parque ideal para los amantes de Pixar quienes podrán dar una vuelta sobre Slinky, el carismático perro de Toy Story; y para los fans de Star Wars, quienes podrán volar en el Halcón Milenario o luchar junto a la Resistencia.

Aquí se encuentra uno de las atracciones más reconocidas por los visitantes del parque, el Twilight Zone Tower of Terror, un tenebroso Hotel que te llevará en un recorrido por el elevador, hasta el piso 13 y luego te dejará caer poniendo a prueba la valentía de los visitantes.

4. Disney’s Animal Kingdom

Es el lugar ideal para quienes disfrutan de la aventura y estilo salvaje, los juegos están inspirados en la naturaleza en combinación con lugares mágicos e increíbles. Puedes encontrarte en una expedición por el Himalaya o recorrer el monte Everest en un tren y encontrarte con un Yeti.

En este parque también podrás transportarte a la fantasía de la tierra de Pandora, el mundo del Avatar, en donde podrás conectar con un banshee, grandes depredadores aéreos nativos de Pandora y volar a través del valle de Mo’ara, sintiéndolo muy real gracias a la experiencia 3D, que sin duda tienes que experimentar.

5. Disney's Blizzard Beach

Si lo tuyo es la diversión acuática; Disney 's Blizzard Beach es el lugar indicado. En este sitio encontrarás increíbles toboganes y albercas de todo tipo, incluso con oleaje, en donde podrás disfrutar del clima con un refrescante chapuzón.

Es considerado uno de los parques acuáticos más grandes de Florida, y es famoso por su temática bajo la nieve, que da la sensación de estar en un ambiente helado pero en realidad estás en el intenso calor de Orlando.

“Estados Unidos es uno de los destinos preferidos por los viajeros mexicanos; y los parques temáticos con atracciones que han marcado generaciones y que permiten generar memorias en familia, se han convertido en sus actividades favoritas. Si piensas visitar próximamente a este lugar, recuerda lo importante que es el respetar los protocolos sanitarios y las recomendaciones puntuales de cada país.”, agregó Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar en México

Las reservaciones de los parques están sujetas a disponibilidad para tener un mayor control ante la pandemia. El costo de entrada por día es de $2,614 para mayores de 10 años y de $2,493 para menores de 10 años por parque; reservando a través de Despegar. También existe la posibilidad de contratar paquetes por más días, o adquirir un Park Hopper, un pase adicional que te permitirá visitar más de un parque al día, este último por $1,558 adicionales.

Requisitos para visitar los parques de Disney

1) Confirma la disponibilidad de los parques en el calendario de Disney.

2) Elige una fecha y compra tu entrada. Conserva tu ticket para validar la reservación.

3) Recibirás un mail con el link de acceso a My Disney Experience para que vincules tus entradas a la reservación de los parques temáticos.

4) Al momento de ingresar al parque se tomará la temperatura, y no se permitirá el ingreso si pasa de 38 °C.

5) Es indispensable, usar mascarilla en todo momento y respetar los señalamientos de distancia social.

Con información de Despegar