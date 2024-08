¿Te vas a mudar? Aunque Estados Unidos alberga algunos de los destinos más atractivos para vivir, existen estados que no ofrecen las medidas idóneas para garantizar la calidad de vida de sus habitantes por sus altos índices de inseguridad y su nivel de educación.

Por ello, Consumer Affairs, una de las guías más destacadas entre los consumidores, publicó el estudio ‘The best and worst states to move to in 2024’, en donde clasificó los 50 estados del ‘país de las oportunidades’ del mejor al menos óptimo, pero, ¿cuáles son?

¿Qué lugar de Estados Unidos es el peor para vivir?

5. Alaska

Alaska, conocido como “la última frontera”, es el quinto peor lugar para vivir en Estados Unidos, debido a que presentó baja calificación en la calidad de vida que presentan sus habitantes por las condiciones de las carreteras, el clima desfavorable y el porcentaje de inseguridad.

Sin embargo, en asequibilidad y economía, alcanzó porcentajes similares a los de estados mejor posicionados en la lista de ‘the best and worst states to move to in 2024’.

Alaska. iStock/Wirestock

4. Luisiana

El estado de Luisiana, ubicado al sureste de Estados Unidos, es el cuarto peor sitio para vivir en Estados Unidos en 2024, ya que de acuerdo con el estudio, posee un rango económico desfavorable por el crecimiento de la población, la tasa de desempleo, el valor de las viviendas y la población que vive en pobreza.

Sin embargo, destacó en la asequibilidad que ofrece a sus habitantes por la paridad de precios en conjunto con el ingreso por familia y los impuestos inmobiliarios anuales.

3. Texas

Texas, conocido como ‘la estrella solitaria’, ingresó a la lista de los peores lugares para vivir en Estados Unidos en la tercera posición, debido a los bajos índices de atención médica y al bajo porcentaje de egresados de la educación básica.

Aunque la asequibilidad también reflejó un problema, el estado destacó en su calidad de vida, superando a sitios mejor posicionados en el ranking. De acuerdo con el informe, Texas cuenta con buena infraestructura de carreteras, climas deseables y un alto porcentaje de usuarios que utilizan el transporte público.

Texas. iStock/Natalia Silyanov

2. Nuevo México

A pesar de que los precios de vivienda y el ingreso de las familias no está en disparidad, el estado de Nuevo México se posicionó como el segundo peor destino para vivir en Estados Unidos, debido a su alto nivel de inseguridad por los delitos contra la propiedad y con violencia.

Sin embargo, según Consumer Affairs, el estado destacó por su calidad de vida, ya que sus habitantes disfrutan de buena infraestructura en carreteras y de un clima favorable.

1. California

California, también conocido como ‘el estado dorado’, se posicionó como la peor ubicación para vivir en Estados Unidos, debido a que alcanzó puntajes superiores a los 40 puntos, en los que se realizó una sumatoria de acuerdo a las peores condiciones de seguridad, educación, economía, salud y calidad de vida.

De acuerdo con el estudio, existen un amplio porcentaje de habitantes de California que viven en pobreza, además de que el desempleo y los precios altos de vivienda, hacen que la asequibilidad sea un problema persistente.

California. iStock/Debora Vandor