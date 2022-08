Los 7 mejores destinos para visitar en el 'puente' del Día del Trabajo

Alrededor del mundo suele celebrarse el Día del Trabajo el 1° de mayo, pero en Estados Unidos se conmemora el primer lunes de cada septiembre.

Este 2022, el Labor Day será el 5 de septiembre. Es una fecha para rendir homenaje a las contribuciones de los trabajadores estadounidenses y su lucha constante por conquistas laborales.

La festividad se originó a finales del siglo XIX y fue en el año 1894 cuando se hizo un feriado oficial. Actualmente es una fecha que también marca el final del verano y el inicio de la temporada de clases.

Por esa razón, muchos estadounidenses aprovechan para salir de vacaciones con su familia a la playa o algún destino cercano. Otros hacen preparan barbacoa en su casa y acompañan con cerveza o hot-dogs.

Si estás en busca de nuevos destinos para el Labor Day, estas son algunas joyas turísticas.

1. Camden, Maine

Este destino costero de Maine puede convertirse en tu favorito para despedir el verano. Tiene hermosas vistas al océano y en la bahía de Penobscot encontrarás la mayoría de las atracciones turísticas. Desde aquí salen cruceros para explorar la zona y también puedes comer langosta en sus pueblos pesqueros.

Camden Hills es un parque estatal con 30 millas de senderos para caminatas, un área de picnic junto al mar, un campamento familiar, un camino sinuoso para automóviles hasta la cima del monte Battie con vistas panorámicas de la bahía de Penobscot y el monte Megunticook, uno de los puntos más altos del litoral atlántico.

¿Listo para hacer memorias?

2. Cape Cod, Massachusetts

Los viajeros más aventureros amarán despedir el verano en Cape Cod. Además de ser uno de los mejores destinos estadounidenses para ver ballenas, hay paddle surf, kayak, pesca y windsurf. Si lo prefieres, sólo descansa en la playa, practica senderismo o juega golf.

En Cape Cod abundan los museos y, sin duda, el más famoso es el de John F. Kennedy. También es recomendable visitar los bares y hacer sesiones de foto al atardecer en la playa.

3. Sonoma, California

Es para los amantes del vino. Está ubicado a 45 minutos al norte del Golden Gate Bridge de San Francisco. Durante tu viaje, no puedes dejar de visitar la Bodega Gundlach-Bundschu. Es la más antigua de California y parece un castillo. Fue la primera bodega estadounidense en producir 100% vino Merlot.

Ahí encontrarás patios donde puedas realizar picnics, caminatas o paseos en bicicleta. Algunas agencias van más allá y ofrecen a los visitantes viajes en globo aerostático 364 días al año.

4. Santa Monica, California

Es uno de los puntos más populares de Los Ángeles por su pintoresca rueda de la fortuna en el muelle; la cual, por cierto, es la única que funciona con energía solar en el mundo.

Despide el verano subiéndote a los juegos mecánicos, escucha música en vivo y come un delicioso hot dog. Entra a bañarte a la playa y come en los restaurantes retro Mel's Drive-In o The Galley.

5. Padre Island National Seashore, Texas

Está localizada a lo largo de la costa sur de Texas, en el Parque Nacional Padre Island. Las extensas dunas de arena y sus aguas tibias te dejarán maravillado. Se puede practicar natación y pesca, pero también es un excelente lugar para acampar, recorrer senderos en bicicleta, reintegrar tortugas marinas al mar y observar aves.

6. Salt Lake City, Utah

Esta ciudad de Utah lo tiene todo para un fin de semana inolvidable: desde el lago natural más grande al oeste del río Mississippi, zoológicos, jardines y sitios históricos hasta parques acuáticos, parques de diversiones y planetarios.

Si quieres explorar una nueva ciudad de Estados Unidos, ésta definitivamente debería ser tu primera opción.

7. Nueva Orleans

Nueva Orleans es una ciudad de Louisiana, ubicada cerca del río Mississippi y del Golfo de México. Popularmente se le conoce como Big Easy debido a su vibrante vida nocturna y múltiples fiestas.

Este destino es ideal para los amantes del jazz. Los saxofonistas invaden las calles para deleitar al turismo con música en vivo. También quedarán maravillados quienes admiren su arquitectura y saboreen sus platillos marcados por influencias francesas, africanas y americanas.

Ve a Bourbon Street, Jackson Square, la Catedral de St. Louis y toma un respiro en el acuario o en City Park.

Otra actividad popular son las clases de cocina. El taller se imparte en la Escuela de Cocina de Nueva Orleans para que los amantes de la comida aprendan a comer y preparar los platillos tradicionales de la región, como jambalaya o gumbo.