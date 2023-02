Una de las múltiples formas de conocer la ciudad de Nueva York es a través de su oferta gastronómica, producto de la mezcla de culturas y tradiciones que con el paso de los años se han asentado en sus alrededores.

Con carritos callejeros de hot dogs, restaurantes Michelín, locales de comida rápida y restaurantes especializados, Nueva York se cataloga como una de las mejores ciudades gastronómicas de Estados Unidos.

Y es que tiene algo preparado para cada comensal, desde el paladar más exigente, hasta el más curioso.

Para tu próxima visita a la Gran Manzana, considera tomar un tour que explore lo mejor de la ciudad desde la cocina.

Toma nota, a continuación te dejamos con siete de los mejores recorridos gastronómicos, según críticos y viajeros especializados de US News World Report Travel.

A Slice of Brooklyn Bus Tours

The Original Brooklyn Pizza Tour

Este recorrido de cinco horas, a bordo de un autobús, está diseñado para todos los amantes de la pizza.

Los viajes parte de Manhattan a Brooklyn y explora diferentes estilos de pizza, desde la napolitana con el restaurante Grimaldi’s hasta la siciliana en L&B Spumoni Gardens. Estando por las zonas, los invitados pueden disfrutar de un paseo marítimo por Coney Island, visitar las locaciones de Saturday Night Fever, Goodfellas y Annie Hall, así como detenerse en icónicos lugares para sacar fotos.

Los viajes comienzan en los $80 dólares para adultos y $70 para niños menores de 11 años.

Una publicación compartida por A Slice Of Brooklyn Bus Tours (@brooklyntours) el 31 de Ene de 2020 a las 10:01 PST

Este es uno de los tours más cotizados de la ciudad, ya que además de trasladar a los invitados a los mejores restaurantes, ofrece un viaje guiado sobre los tesoros de NY de la mano de su creador Dave.

Tiene recorridos que van de las dos a las tres horas con cinco y 10 degustaciones; de seis horas o más con más de 20 degustaciones.

Los precios por persona inician en los $240 dólares e incluyen comida, bebidas y estacionamiento.

El tour se hace a pie por seis lugares especializados en comida caribeña y africana dentro del vecindario de Harlem, además, los guías ofrecen pláticas históricas sobre el lugar y sus restaurantes.

Los viajes parten de martes a jueves y sábados a las 10 de la mañana. Los boletos inician en los $78 dólares para adultos y $55 para niños de 6 a 12 años.

Otro de los recorridos aclamados por los turistas es Nice Guy Tours, durante tres horas visita al menos siete locales donde preparan delicias como pizzas, bagels, papas fritas, pastelillos y falafel.

En el camino, los invitados pueden apreciar vistas al teatro más antiguo de Broadway, la casa del famoso escritor Washington Irving, así como del departamento de Friends.

Los recorridos salen de miércoles a sábado, a las 11 am y a las 2:30 pm, cuestan $65 USD por persona.

Foods of NY Tours

Chelsea Market & The High Line

Estos tours llevan a los clientes a probar los “mejores hot dogs de la ciudad”, helados caseros y más delicias en siete paradas durante tres horas.

En la marcha, los guías cuentan la historia del mercado y la invención de la galleta Oreo dentro de las paredes de Chelsea Market.

Los viajes salen de lunes a viernes con un precio de $58 dólares para mayores de 13 años y $35 para menores de 3 a 12 años.

Una publicación compartida por Foods Of NY Tours (@foodsofnytours) el 6 de Nov de 2019 a las 11:30 PST

New York Fun Tours

The Best of Brooklyn Half Day Food & Culture Tour