Los 9 mejores planes para celebrar Navidad en Kissimmee y Florida Central

En Kissimmee hay un sinfín de eventos para todas las edades y todos los presupuestos en la temporada de Navidad y Año Nuevo. Puedes planear un viaje con tu familia, pareja, amistades o quien tu quieras y disfrutar de las fiestas decembrinas.

Aquí una selección de atracciones.

1) Universal Studios, Nov. 12 – Ene. 1

Grinchmas

El espíritu del Grinch cobra vida en Universal's Islands of Adventure con "Grinchmas Wholiday Spectacular,"una versión en vivo del clásico navideño del Dr. Seuss protagonizado por el mismísimo experto en travesuras.

Navidad en el mágico mundo de Harry PotterTM

¿Has visto Hogwarts decorado de navidad? Pues ahora es cuando este mágico mundo se torna en maravillosos países navideños. No solo el castillo estará decorado, sino también las icónicas calles de Hogsmeade y Diagon Alley. Te sentirás parte de las películas.

Desfile Navideño de Macy’s en Universal

Los personajes favoritos de Mi Villano Favorito, Shrek y Madagascar de DreamWorks Animation, junto con globos gigantes, y docenas de coloridas carrozas llenan las calles de Universal Studios Florida durante el Universal's Holiday Parade con Macy's.

Cortesía Experience Kissimmee y CWW México

2) La Noche de un millón de luces en Island H2O Water Park, Nov. 11 – Ene. 1

Nombrado por USA Today como la "atracción número uno para hacer en diciembre en Orlando" cuando debutó en 2020, Night of a Million Lights regresa con más dinamismo, brillo y emoción en una ubicación completamente nueva: Island H2O Water Park. Un escenario navideño con millones de luces, exhibiciones luminosas, actividades familiares festivas y entretenimiento en vivo para una experiencia navideña única y totalmente inmersiva. Los ingresos generados por los boletos y venta durante este evento serán donados a Give Kids The World Village para hacer real las vacaciones de niños y niñas en etapa crítica de salud o terminal, donde ellos y sus familias puedan tener vacaciones mágicas sin costo.

3) Walt Disney WorldTM Resort, Nov. 8 – Dic. 30

‘Candlelight Processional’ con nuevas celebridades invitadas

El Festival Internacional de Fiestas en EPCOT presentado por AdventHealth da la bienvenida nuevamente a "Candlelight Processional," una tradición de los Parques Disney. La cartelera de celebridades de este año presenta a varios narradores nuevos que hacen su debut, como Gloria Estefan y Josh Gad, y regresan celebridades favoritas como Whoopie Goldberg, Neil Patrick Harris, Isabella Rossellini; por nombrar algunos.

Mickey’s Very Merry Christmas Party

La navidad también llega a Magic Kingdom Park con Mickey's Very Merry Christmas Party en 24 noches selectas del 8 de noviembre al 22 de diciembre de 2022. Es un evento con boleto adicional. Espectáculos especiales incluyen "Mickey's Most Merriest Celebration" en el escenario del Castillo de Cenicienta, "Minnie's Wonderful Christmastime Fireworks" y el imperdible "Mickey's Once Upon a Christmastime Parade."

4) Holidays en LEGOLAND Florida Resorts, Nov. 25-27 & Dic. 3-4, 10-11, 17-18, 22-31

También los pequeños de la casa pueden festejar en grande. ¡Esta alegre época del año presenta un árbol de Navidad LEGO® gigante, espectáculos de la temporada, personajes navideños, obsequios especiales, actividades LEGO, luces por doquier y más!

5) Celebration Place trae su famoso evento “Now Snowing,” Nov. 26 – Dic. 31

Now Snowing es un espectacular set invernal con duración de un mes, que contará con cantantes de villancicos al estilo de Charles Dickens, fotos con Papá Noel, paseos en carrozas o en tren, patinaje sobre hielo y nevadas cada hora a partir de las 18, 19, 20 y 21 hr.

6) El Cascanueces en Dr. Phillips Center, Dic. 2-18

Ven con toda la familia a las aventuras de la joven Clara mientras explora el mundo de fantasía del Rey Ratón, el Hada de Azúcar y la Madre Jengibre. Con el encanto del Orlando Ballet, esta puesta en escena se ha convertido en una tradición navideña imperdible.

7) Holidays con los Orlando Magic, Dic. 23 – Ene. 5

Agrega un poco de deporte y diversión a tus vacaciones en un partido de baloncesto de los Orlando Magic. Disfruta de la experiencia de la NBA: baloncesto de clase mundial, emoción al borde de su asiento y diversión para todas las edades.

8) Año Nuevo para niños y niñas en LEGOLAND Florida Resort, Dic. 3

Únete a las festividades y celebra el año nuevo con paseos, actividades y mucha diversión. ¡Celebra con un espectáculo de fuegos artificiales y da la bienvenida a 2023!

9) ICE! está de vuelta en Gaylord Palms, Nov. 18 – Ene. 1

Gaylord Palms Resort and Convention Center invita a los huéspedes a "congelar el día" esta temporada decembrina, ya que la tradición navideña del hotel, ICE!, regresa después de una pausa de dos años. Usando más de 1,000 toneladas de hielo, la clásica historia de Dr. Seuss y el especial animado “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!” cobrará vida gracias a un equipo de 40 artesanos del hielo que trabajan aproximadamente seis semanas para crear la atracción congelada de casi 1,900 metros cuadrados.

Cortesía Experience Kissimmee y CWW México