Los aviones que protagonizan show aéreo de Miramar en San Diego

Es Show Aéreo de Miramar regresa a la ciudad de San Diego, en California, luego de una larga pausa de casi tres años por la pandemia de Covid-19 y decenas de aviones están listos para sorprender a los fanático de la aviación.

El tema de este año es “Marines: Luchar: Evolucionar y Ganar”, para mostrar que la innovación está llegando al programa Commandant of the Marine Corps Force Design 2030.

El evento se realiza del 23 al 25 de septiembre en la Estación Aérea de Marine Corps en Miramar, una base aérea situada a 20 minutos de camino en automóvil del centro de la ciudad de San Diego.

Durante los tres días del espectáculo, los apasionados de la aviación podrán apreciar acrobacias de entrenamiento y demostraciones de maniobras especiales de vuelo de precisión de las fuerzas armadas, así como acrobacias de civiles.

El espectáculo está abierto al público de forma gratuita y puedes llevar tu silla o una cobija para sentarte en el piso. Pero también se puede pagar para obtener mejores asientos.

Unparalleled excellence.

The @BlueAngels were created in 1946 to raise the public’s interest in naval aviation and raise @USNavy morale. Last weekend, the famed precision flight team displayed their skills at the @MCASMiramarCA Air Show. #KnowYourMil pic.twitter.com/SlI21EQ550 — Department of Defense (@DeptofDefense) October 2, 2019

Los boletos para la tribuna general tienen un precio de 19 dólares y los más costosos, en un chalet con comida, bebidas asientos con sombra cuestan 263 dólares, e incluyen una moneda conmemorativa del air show.

Aunque lo mejor del espectáculo se reserva para la base en Miramar, los aviones también podrán ser vistos en diferentes puntos del condado de San Diego, como Mission Bay, Santee y Fallbrook.

En el Show Aéreo de Miramar también se instaló una exposición sobre tecnología 5G, con robots, vehículos eléctricos y sistemas autónomos.

La mayor parte de los eventos se repetirán durante los tres días, pero hay algunos que podrán verse sólo uno o dos días.

MCAS Miramar will be hosting #MediaDay Thursday, September 20th!



All pre-approved media personnel are invited. No further media will be accepted. The event will have a static aircraft display, and performers participating in the #MiramarAirshow will be available for interview. pic.twitter.com/YZUZiNBabD — MCAS Miramar (@MCASMiramarCA) September 16, 2022

Estos son los aviones del Miramar Air Show en San Diego

U.S. Navy Blue Angels: Estos aviones F/A-18 Hornets son considerados como las estrellas del espectáculo desde décadas atrás.

USMC F-35B Lightning: Este avión de los Marines estadounidenses está diseñado para operar en bases aéreas austeras y tiene la capacidad de realizar aterrizajes verticales y despegues cortos.

The @USMC's first #F35C squadron has declared initial operational capability!



Congratulations to Marine Fighter Attack Squadron 314 for reaching this significant milestone – enhancing the USMC’s 5th gen capabilities alongside the #F35B https://t.co/iTT2J3phNS pic.twitter.com/MSGXj9nWzT — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) December 3, 2020

F22 Raptor: Con este caza de quinta generación se pueden llevar a cabo maniobras radicales de forma sigilosa y tiene la capacidad de volar a velocidad supersónica, lo que lo vuelve el caza más avanzado del mundo.

U-2S Dragon Lady: Esta aeronave es muy ágil y se puede usar para realizar reconocimientos y operaciones de vigilancia a gran altitud.

C-17 Globemaster III: Es el avión de carga más flexible. Puede entregar tropas y todo tipo de cargas de forma rápida y con gran rendimiento.

Otras actuaciones del Air Show en San Diego

U.S. Army Golden Knights - Los integrantes de este grupo son considerados como los mejores paracaidistas del mundo y realizan hazañas como cortar a propósito su paracaídas y ondear una bandera 3 mil 650.

U.S. Navy Leap Frogs - Este equipo de paracaidista está integrado por elementos de los Grupos de Guerra Especial de la Marina.

Los espectáculos en San Diego comienzan todos los días a las 9:30 horas y concluyen a las 16:13 horas del tiempo de California.