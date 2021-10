Los días más baratos y con menos gente para visitar Disney World

Walt Disney World es el resort de vacaciones más concurrido del mundo con un promedio anual de 58 millones de visitantes. Si bien la pandemia por coronavirus disminuyó esa cifra, hasta el año 2019 Magic Kingdom recibió a 20.98 millones.

Los parques Disney son impresionantes: ofrecen espectáculos inolvidables, atracciones sorprendentes y te envuelven entre nostalgia y magia. Sin embargo, hay fechas en las que se saturan de turistas y las experiencias se disfrutan menos porque hay filas más largas para subir a los juegos, ver los shows y hasta para comer en restaurantes.

Si no quieres hacer una fila de hasta dos horas para subir a Star Wars: Rise of the Resistance en Hollywood Studios, mejor ve en temporada baja.

Fanáticos y expertos han creado el Disney World Crowd Calendar. Tras monitorear el número de visitantes cada año, determinan qué días son de baja afluencia y cuáles de alta. Tristemente, los días más abarrotados son aquellos donde hay festivales especiales o hay decoración festiva (como Halloween, Año Nuevo y Navidad). ¡Toma nota!

Días con más turistas en Disney World

Enero: 1,2,3 (por Año Nuevo) 16, 17, 18 y 19 (puente por festivo del Día de Martin Luther King, Jr).

Febrero: 13, 14, 15 y 16 (Día de San Valentín).

Marzo: 27 y 28 (Spring Break).

Abril: Del 2 al 11 (Pascua).

Mayo: 29, 30 y 31 por Memorial Day.

Junio: Todos los días (Vacaciones de verano).

Julio: Todos los días (Vacaciones de verano).

Agosto: Diario hasta el 22 de agosto (vacaciones de verano).

Septiembre: Sólo el 30 de septiembre.

Octubre Todo octubre por celebraciones de Halloween.

Noviembre: Todo noviembre por las decoraciones de Halloween, Thanksgiving Day y Navidad.

Diciembre: Todo diciembre por las fiestas de Navidad.

Días con menos turistas en Disney World

Enero: 5 al 8; 11 al 15 y 20 al 22.

Febrero: 1 al 5; 8 al 11 y 22 al 26.

Marzo: 1 al 5 y 8 al 12.

Abril: 26 al 30.

Mayo: 3 al 7 y 17 al 21.

Agosto: del 23 al 26; 30 y 31.

Septiembre: 1 y 2; 12 al 22.

Días con entradas más baratas

El costo de tu viaje a Walt Disney World dependerá de tus días de estancia, paquetes que compres y fechas de visita. Es más caro ir en octubre, noviembre y diciembre por las festividades de Halloween, Thanksgiving y Navidad porque hay más demanda y suben los precios.

El costo de entrada de un día a un parque Disney inicia en los $109 dólares para fechas de baja demanda y puede aumentar hasta $159 dólares en días de alta demanda, como el 30 y 31 de diciembre.

De acuerdo con el calendario de precios en la página de Disney World, los días con entradas más baratas son:

Enero: 10, 11, 12, 13 con $117 dólares. 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 31 con $119 dólares.

Febrero: 1, 2, 3, 7, 8 y 9 con $119 dólares.

Abril: 26 y 27 con $119 dólares.

Mayo: 3, 10, 11, 17 y 18 con $119 dólares.

Agosto: 22, 23, 24, 25, 29, 30 y 31 con $109 dólares.

Septiembre: 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 con $109 dólares.

Walt Disney World cumplió 50 años de existencia el 1° de octubre y ha iniciado una celebración que durará 18 meses. Incluye nuevos espectáculos de fuegos artificiales, atracciones recién inauguradas —donde la magia va de la mano de la tecnología— y restaurantes fuera de este mundo.

Si has soñado con un viaje a Walt Disney World Resort, los 18 meses de celebración serán el momento ideal para hacerlo. Los cuatro parques tienen novedades, hay mercancía y comida temática del aniversario.