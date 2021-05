Los estados que cruza la Ruta 66 en Estados Unidos

Conocida internacionalmente como la ‘madre de todas las carreteras’, la Ruta 66 es uno de los principales atractivos de los viajeros que deciden explorar Estados Unidos a través de un road trip.

Fue terminada en 1926 con el objetivo de conectar a la ciudad de Los Ángeles en California con Chicago en Illinois a través de un camino continuo que atraviesa ocho estados y un sinfín de ciudades; se extiende por 3 mil 940 kilómetros.

¿Qué estados cruzan la Ruta 66?

El National Park Service US Department Of The Interior señala que los ocho estados por los que cruza esta carretera son:

· Illinois

· Missouri

· Kansas

· Oklahoma

· Texas

· Nuevo México

· Arizona

· California

Específicamente inicia en las calles Jackson Boulevard y Michigan Avenue de Chicago y termina en el Muelle de Santa Mónica, Los Ángeles.

Cruzar toda la carretera en su condición original podría significar un viaje de al menos dos semanas, con un vehículo que soporte los largos tramos de camino

Atracciones sobre la Ruta 66

En un viaje en auto por esta carretera se puede disfrutar de decenas de atractivos reconocidos nacionalmente como Grant Park, Chicago; Pontiac, Illinois; Lincoln Park, Illinois; Riverton, Kansas; Ed Galloway ‘s Tote Pole Park, Oklahoma; Cadillac Ranch, Texas; Gallup, Nuevo México; Muelle de Santa Mónica, California; Petrified Forest National Park, el Gran Cañón, Arizona, y muchos más.

Historia de la Ruta 66

También conocida como Highway 66, la carretera sirvió en sus inicios como medio de escape de miles de migrantes que vivían los estragos de la sequía durante la Gran Depresión, ya que se dirigían al oeste por esta carretera.

Asimismo, fue de gran utilidad para ayudar a los agricultores a transportar sus cultivos.

Su construcción le significó la consideración de ser la primera carretera asfaltada de Estados Unidos, aunque necesito al menos 12 años para ser pavimentada en su totalidad.

La Ruta 66 no fue la primera en su tipo, de hecho en la década de 1910 se abrió la autopista Lincoln, la cual fue la primera carretera transcontinental y la más larga, con más de 5 mil 400 kilómetros. Este camino conectó a Nueva York y California.

Una de las experiencias que ofrece la Ruta 66 en la actualidad es un viaje para descubrir la América rural del Medio Oeste.

Cierre de la Ruta 66

La carretera fue dada de baja de forma oficial en 1985 por el gobierno de Estados Unidos, pero todavía se puede visitar y conducir en la mayor parte hoy en día.

Según los informes, el icónico camino fue retirado debido a que no podía mantener el tráfico moderno, el cual necesita carreteras más fuertes y en mejores condiciones para asumir cargas más pesadas.

Antes de la Segunda Guerra Mundial la carretera fue sometida a reparaciones, sin embargo, nunca fueron finalizadas.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí