Los lugares más ‘embrujados’ de Estados Unidos

Estados Unidos es famoso por albergar impresionantes atracciones turísticas ideales para todo tipo de viajero, incluidos los amantes del terror y de las historias de fantasmas.

En muchos rincones del país se han informado sucesos paranormales que rebasan la ficción con espeluznantes risas que salen de la ‘nada’, casas embrujadas, bosques encantados y eventos inquietantes en sus penitenciarias abandonadas.

Muchas de estas actividades resultan ser los atractivos perfectos para los ávidos de lo sobrenatural, principalmente en esta temporada de Halloween e incluso de Día de Muertos.

Y aunque podría parecer un mero gusto, el placer de experimentar el miedo y el terror está relacionado a la ciencia.

¿Por qué nos atrae los eventos paranormales?

De acuerdo con la autora de Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear, Margee Kerr, cuando una persona siente terror por algo o alguien sabiendo que está a salvo, puede generar euforia y confianza.

“Cuando estamos en un lugar seguro, podemos interpretar esa respuesta de amenaza como lo hacemos con cualquier respuesta de alta excitación como alegría o felicidad”, le dice en entrevista al Washington Post.

“La respuesta es provocada por algo impredecible o sorprendente. Pero cuando estamos en un lugar seguro y lo sabemos, nos lleva menos de un segundo recordar que no estamos realmente en peligro. Luego pasamos a disfrutarlo. Es una especie de euforia. Por eso la gente pasa de gritar a reír”, añade.

La autora también señala que el miedo es utilizado por las personas como medio de distracción y es una respuesta primaria de “lucha y huida” utilizado por nuestros antepasados. Asimismo, el miedo le aporta a nuestro consciente una sensación de logro.

Ya sea que creas en los eventos paranormales o los veas sólo como una distracción, a continuación te dejamos con cinco lugares en EU donde el miedo y el terror son los protagonistas y donde las historias parecen superar la ficción.

1. Stanley Hotel, Estes Park, Colorado

El hotel fue la inspiración detrás de la novela The Shining de Stephen King. Según los informes, el hotel es uno de los sitios con más actividad paranormal en EU.

Los fantasmas que aparentemente deambulan el lugar son los fundadores Fo y Flora Staley quienes todas las noches se divierten tocando el piano, abriendo y cerrando puertas y encendiendo y apagando luces.

En periodos de turismo convencionales, el hotel da la oportunidad de reservar habitaciones embrujadas, una de ellas es llamada la suite Stephen King y la Ghost Hunter.

2. Penitenciaría del Estado Este, Filadelfia

Construida en 1829, la prisión se convirtió en su momento en una de las más famosas y caras del país ya que albergaba grandes criminales como Al Capone y Slick Willie.

Hoy en día, la penitenciaría ofrece recorridos de fantasmas y un museo. Los visitantes han dicho que en el lugar se escuchan las risas y los pasos de los reos que en algún momento fueron abandonados en su interior, allá por 1913.

3. Bed&Breakfast Lizzie Borden en Fall River, Massachusetts

La casa fue escenario de los comentados asesinatos de Andrew y Abby Borden encontrados muertos en 1892 cubiertos de sangre y golpeados con un hacha. Se cree que la hija de la pareja, Lizzie, fue la responsable del crimen.

Actualmente el lugar es un museo y un bed&breakfast y los visitantes han reportado que está lleno de actividad paranormal, con sonidos de llantos, puertas que se abren y cierran de la nada, pasos y conversaciones en habitaciones vacías.

4. New London Ledge en New London, Connecticut

El faro, construido en un muelle de hormigón en New London de Connecticut en 1909 parece estar ‘obsesionado’ con su antiguo guardián llamado Ernie.

El lugar perteneció a la Guardia Costera de EU hasta 1939, después sirvió para guiar a los barcos que pasaban por allí con su luz.

Se dice que el espíritu de Ernie acecha el edificio y suele jugar con las puertas, los televisores y las radios, asimismo se han reportado avistamientos de un hombre con barba.

5. Habitación 525 Driskill, Austin, Texas

Las leyendas cuentan que el fundador del hotel, un coronel llamado Jesse Driskill, conocido por ser un jugador compulsivo, murió cuatro años después de haberlo abierto y ahora su fantasma deambula por los pasillos disfrazado de mujer.

Dicen que la habitación 525 está embrujada, ya que en ella murieron dos mujeres en sus lunas de miel por suicidio, con 20 años de diferencia. También hay un cuadro de Samantha Houston, hija de un senador estadounidense, que murió en el hotel y que da una sensación extraña a los huéspedes que admiran el cuadro.

