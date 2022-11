Los mejores 14 hoteles para hospedarse en familia en California

Desde comunidades costeras hasta escapadas montañosas, California es un destino para visitar en cualquier época del año ya que ofrece experiencias familiares perfectas para las vacaciones en este otoño y el invierno.

Planifica un viaje memorable y encuentra con estas recomendaciones, el sitio ideal para niños de todas las edades.

Paquetes de hotel para todos

1) The Kimpton Alton Hotel: Paquete para Road trip en familia

The Kimpton Alton Hotel en Fisherman's Wharf tiene todo lo que una familia necesita para un viaje inolvidable a San Francisco. Reserva el Family Road Trip Package que incluye valet parking y desayuno para familias de cuatro. Las familias que viajan con niños pequeños pueden disfrutar de artículos para bebés de cortesía de 4moms y patinetas Micro Kickboard para que los niños mayores exploren atracciones cercanas como PIER 39, Aquarium of the Bay y Ghirardelli Square.

2) Paquete familiar Westin en The Westin Anaheim Resort

The Westin Anaheim Resort es un nuevo hotel AAA cuatro diamantes, se ubica justo enfrente del Disneyland® Resort. El programa familiar Westin alienta a los huéspedes jóvenes a embarcarse en aventuras en todo el hotel. El programa se inspira en la naturaleza, enfatizando la maravilla, la exploración y el logro. Las familias reciben un diario de viaje especial al momento del check-in y los niños que completan la “búsqueda” de tesoro del resort, son recompensados con un lindo peluche.

3) Little River Inn

El Little River Inn, de propiedad y gestión familiar, en Mendocino está diseñado pensando en los niños y las familias. Conoce el Family Discovery package, que consiste en un itinerario autoguiado de cinco días, una caminata guiada privada, un recorrido por B Bryan Preserve Safari, identificación de plantas, guía de identificación de mareas para la acumulación de mareas, observación de estrellas y más. También está el paquete Family Adventure que incluye dos habitaciones con vista al mar y la opción de elegir entre una variedad de actividades costeras como viajar en el histórico Skunk Train a través de secuoyas vírgenes o una expedición familiar a los Jardines Botánicos de la Costa de Mendocino.

4) La magia de las sirenas en el Hyatt Regency Huntington Beach Resort & Spa

Las resplandecientes vistas al océano Pacífico y las lecciones de natación con sirenas hacen del Hyatt Regency Huntington Beach Resort & Spa el refugio perfecto para todos los miembros de la familia. La experiencia Mermaid Magic incluye el alquiler de una cola, una sesión de fotos con una sirena e instrucciones para nadar con una sirena real para niños y adultos.

Alojamiento especial para la temporada

5) Après Village en Four Seasons Hotel Silicon Valley en East Palo Alto

El 1 de octubre, el Four Seasons Hotel Silicon Valley at East Palo Alto lanzó su nueva experiencia de invierno: Après Village and Skate Rink. Este pop-up al aire libre de temporada cuenta con mini chalets, una nueva pista de patinaje sintética, un acogedor retiro en la ladera de la montaña y cocina después de esquiar. Decorado con luces navideñas y encanto, toda la familia puede experimentar un paraíso invernal en el corazón de Silicon Valley.

6) Cultivo local en Apple Hill

Compuesto por más de 50 granjas, ranchos, bodegas y granjas de árboles, una visita a Apple Hill es una tradición anual para las familias. La mayoría de las granjas de manzanas están abiertas el fin de semana del Día del Trabajo hasta diciembre e incluyen actividades para niños, productos horneados, vino local, sidra y más. Las familias pueden recoger calabazas y cortar sus propias granjas de árboles de Navidad para que los visitantes acudan durante el otoño. En la primavera y el verano, las granjas de bayas y de lavanda abren sus puertas para disfrutar de su generosidad estacional.

7) Vacaciones junto a la bahía en Sausalito

Sausalito organizará su segundo evento anual "Holiday by the Bay" del 1 al 31 de diciembre. El regreso de este año incluye el popular desfile de botes iluminados y el espectáculo de fuegos artificiales, el recorrido por la casa de pan de jengibre y la feria de fabricantes. La ciudad ha invertido en revitalizar la experiencia de los visitantes del centro y la serie de eventos de un mes es un buen momento para experimentar todo lo que Sausalito tiene para ofrecer.

8) Holiday Open House y mercado en Benicia

Comenzando el mes de diciembre, el centro de Benicia se transformará en un paraíso invernal para su Casa Abierta Navideña anual el 2 de diciembre. Los comerciantes servirán bebidas y golosinas inspiradas en las fiestas, mientras que los compradores buscan productos locales y escuchan a los villancicos cantar las fiestas tradicionales. canciones Extiende tu estadía para ver el desfile de Navidad el 10 de diciembre y asiste al Holiday Market para comprar regalos para familiares y amigos.

Hospedaje a todo lujo

9) Retiro familiar interactivo en NewTree Ranch

NewTree Ranch es un retiro autosostenible de lujo ecológico ubicado en una propiedad privada y una granja biodinámica en funcionamiento en el corazón del bosque de secuoyas del Pacífico de

Healdsburg. Esta estadía única combina la privacidad de una propiedad de lujo, la energía restauradora de la inmersión en la naturaleza y la atención al detalle de un resort de primera clase para ofrecer una experiencia verdaderamente regeneradora. Un retiro familiar perfecto, las familias pueden disfrutar de una colección de experiencias, desde interactuar con los animales del rancho hasta aprender a preparar comidas deliciosamente nutritivas que a todos les encantarán. Otras actividades familiares incluyen paseos por la naturaleza, jardinería, sesiones de arte y citas nocturnas.

10) Habitaciones inspiradas en vagones de tren y un hotel retro en Siskiyou

Siskiyou, hogar de cuatro regiones impresionantes con algunos de los paisajes más hermosos, también alberga algunas propiedades de alojamiento únicas. Railroad Park Resort en Dunsmuir invita a los huéspedes a quedarse en un vagón de tren. La propiedad tiene un delicioso restaurante en el lugar, el Dinner House & Lounge, también estructurado dentro de antiguos vagones de ferrocarril restaurados. El Hi-Lo Motel + Café en Weed es un divertido motel retro con habitaciones acogedoras y un restaurante que sirve comida reconfortante casera caliente con tartas increíbles.

11) Knott’s Berry Farm Hotel en Buena Park

Knott's Berry Farm Hotel en Buena Park Ubicado junto a Knott's Berry Farm y frente a Soak City, Knott’s Berry Farm Hotel cuenta con 16 habitaciones con temática de Snoopy que incluyen peluches de Snoopy para los más pequeños. Los huéspedes pueden disfrutar de Amber Waves, un restaurante en el lugar con comida All-American, y refrescarse en la piscina donde hay una plataforma de chapoteo para los niños.

12) Westdrift Manhattan Beach

Ubicado en el corazón de South Bay en Los Ángeles westdrift Manhattan Beach, es un hotel de 26 acres que ofrece a las familias un escape perfecto. Es el hogar de 393 habitaciones y suites de lujo, un campo de golf de 9 hoyos, un exclusivo restaurante y bar JUTE, una amplia terraza junto a la piscina, spa, un gimnasio inspirado en CrossFit y más de 30,000 pies cuadrados de espacio interior y exterior. Las bicicletas de crucero de playa personalizadas de cortesía de Solé Bicycles, con sede en Venecia, son excelentes para caminatas matutinas a la playa.

13) Alojamiento experiencial para familias en Dana Point

Dana Point alberga varios alojamientos frente al mar ideales para familias. Waldorf Astoria Monarch Beach ofrece a los jóvenes huéspedes una variedad de actividades, desde proyectos de arte y búsquedas del tesoro en la playa hasta reuniones de s'mores y juegos de césped. En The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, las familias pueden explorar The Eco-Adventure Center, que ofrece actividades como recorridos, espectáculos y caminatas que demuestran las maravillas naturales de la zona. El programa Ritz Kids ofrece piscinas para toda la familia, un parque infantil, canchas deportivas, noches de cine y más. Laguna Cliffs Marriott invita a las familias a disfrutar de su zona de chapoteo para niños, que cuenta con una piscina al aire libre, fuentes, tablas de surf adjuntas para jugar y un cañón de agua para niños de todas las edades.

14) Rancho Alisal: Resort y rancho vacacional de lujo en el valle de Santa Ynez

Alisal Ranch tiene 10,500 acres de colinas onduladas, horizontes expansivos y una forma de vida pastoral perfecta para una escapada única y relajante. A solo dos horas al norte de Los Ángeles, enclavado en las montañas de Santa Ynez, Alisal Ranch es un lujoso rancho para turistas y resort familiar con una amplia gama de actividades, alojamiento y cocina de temática occidental. El rancho alberga paseos a caballo, dos campos de golf de campeonato de 18 hoyos, seis canchas de tenis, actividades en el lago que incluyen pesca, remo, kayak y canotaje, tiro con arco, 50 millas de rutas en bicicleta, animales de corral, un spa y gimnasio, delicioso Barbacoa estilo Santa María y más.

La información es cortesía de Visit California y GMS