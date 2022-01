Los mejores días para visitar Walt Disney World en 2022

Este 2022 está para cumplir sueños y qué mejor que cumplir el de visitar Walt Disney World Resort por primera, segunda o más veces.

Walt Disney World cumplió 50 años de existencia el 1° de octubre de 2021 e inició una celebración de 18 meses. Si vas en este lapso, encontrarás nuevos espectáculos artificiales, atracciones recién inauguradas —donde la magia va de la mano de la tecnología— y restaurantes fuera de este mundo.

En cada uno de los parques tendrás lo necesario para vivir el mejor viaje de tu vida. Por ejemplo: Epcot ahora incluye un nuevo paseo 3D inspirado en Ratatouille, una crepería deliciosa y un nuevo espectáculo de fuegos artificiales y música llamado Harmonious.

Sin embargo, una de las pocas cosas que pueden hacerte pasar un mal rato es la fila de espera para subir a las atracciones. Disney World recibe un promedio de 58 millones de visitantes al año y hay días (como Nochebuena y Navidad) en que es casi imposible caminar por las zonas más concurridas, como Main Street en Magic Kingdom.

Si no quieres hacer una fila de hasta dos horas para subir a Star Wars: Rise of the Resistance en Hollywood Studios, mejor ve en temporada baja.

Fanáticos y expertos han creado el Disney World Crowd Calendar. Tras monitorear el número de visitantes cada año, determinan qué días son de baja afluencia y cuáles de alta. Tristemente, los días más abarrotados son aquellos donde hay festivales especiales o hay decoración festiva (como Halloween, Año Nuevo y Navidad). Pero no todo está perdido, si quieres ver las decoraciones festivas hay días de poca afluencia.¡Toma nota!

Recuerda que los días con menos visitantes pueden bajar los precios de entrada a los parques. Los días con más turistas, suben los boletos de entrada.

Días que se esperan más turistas en Disney World

Enero: 1,2, (por Año Nuevo) 15, 16 y 17 (puente por festivo del Día de Martin Luther King, Jr).

Febrero: 19, 20 y 21 (puente festivo por Día de los Presidentes). 26 y 27 por el Disney Princes ½ Marathon.

Marzo: 12 al 27 (Spring Break).

Abril: Del 9 al 20 (Pascua).

Mayo: 28, 29 y 30 por Memorial Day.

Junio: Todos los días (Vacaciones de verano).

Julio: Todos los días (Vacaciones de verano).

Agosto: Del 1 hasta el 22 de agosto (vacaciones de verano).

Septiembre: 3, 4 y 5 por Día del Trabajo.

Octubre: Todo octubre por puente festivo de Día de Colón y celebraciones de Halloween.

Noviembre: Del 10 al 14 por Día de los Veteranos; del 19 al 26 por Thanksgiving.

Diciembre: Del 10 al 31 de diciembre por las fiestas de Navidad.

Días con menos turistas en Disney World

Enero: 12 al 13; 19 al 21 y 23 al 31.

Febrero: 1 al 2; 7 al 10 y 15 al 17.

Marzo: 8 al 12.

Abril: 5 al 7; 26 y 27.

Mayo: 2 al 4 y 17 al 20.

Agosto: del 15 al 31.

Septiembre: 1 y 2; 6 al 23; 27 al 30.

Noviembre: 8 al 10; 15 al 18 y 28 al 30.

Diciembre: 1 y 2; 5 al 8.

Los mejores días para visitar Walt Disney World en 2022

De acuerdo con Disney World Crowd Calendar:

19 al 31 de enero (multitudes ligeras a moderadas, temperaturas frescas).

1-3 de febrero (multitudes ligeras, temperaturas frescas).

7-10 de febrero (multitudes ligeras, temperaturas frescas).

15-17 de febrero (multitudes ligeras, temperaturas frescas).

6-11 de marzo (multitudes moderadas, temperaturas más cálidas).

4-8 de abril (multitudes ligeras a moderadas).

17-20 de mayo (multitudes ligeras).

15-31 de agosto (multitudes ligeras).

6-30 de septiembre (multitudes ligeras a moderadas).

Del 15 al 18 de noviembre (multitudes ligeras a moderadas, decoraciones navideñas disponibles).

28 al 30 de noviembre (multitudes ligeras a moderadas, decoraciones navideñas disponibles).

1 al 9 de diciembre (multitudes ligeras a moderadas, decoraciones festivas disponibles).