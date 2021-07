Los mejores restaurantes de Estados Unidos en 2021, según TripAdvisor

TripAdvisor, la popular plataforma en línea especializada en reseñas de contenido relacionado con el turismo a nivel internacional, acaba de lanzar su lista anual de los mejores restaurantes de Estados Unidos 2021.

En medio de la pandemia y con muchos de los restaurantes trabajando de forma limitada, otros tantos reabriendo y algunos más todavía cerrados, TripAdvisor se dio a la tarea de encontrar los mejores dentro del país en diferentes categorías.

La plataforma eligió a los mejores establecimientos en función a la calidad y cantidad de opiniones de viajeros y calificaciones de restaurantes recopilados desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de abril de 2021.

Asimismo, el listado llamado “Lo mejor de lo mejor” se realizó a partir de los lugares que se mantuvieron abiertos durante la pandemia, las experiencias que ofrecieron y la calidad de servicio.

La industria restaurantera se está rehabilitando luego de haber sido golpeada severamente durante más de 15 meses, y la llegada de este tipo de listados ayudará a que los comensales encuentren las mejores opciones y a su vez aporten su granito de arena a la causa.

“No es ningún secreto que la industria de los restaurantes se ha visto afectada durante el último año, pero la buena noticia es que los aspirantes a comensales de todo el mundo están más hambrientos que nunca de volver a cenar", dijo Martin Verdon-Roe, general gerente de Soluciones Hoteleras en Tripadvisor.

"Hay tantas cosas buenas para explorar este verano y más allá y no importa lo que esté deseando, los premios Best of the Best Restaurants están disponibles para servir como un menú de opciones para satisfacer su apetito", añadió.

La lista fue dividida en ocho categorías con el objetivo de ofrecer amplias opciones a cualquier tipo de viajero y comensal: Fine Dining, Every Eats, Quick Bites, Picture-Perfect Restaurants, Hottest New Restaurants, Date Night, Best Vegan Spots, Best Brunch Spots.

De acuerdo con TripAdvisor, estos son los mejores restaurantes y sus ubicaciones.

· Fine Dining Restaurant

Inn at Little Washington - Washington.

Cafe Monarch - Scottsdale, Arizona.

Halls Chophouse - Charleston, Carolina del Sur.

Sazón - Santa Fe, Nuevo México.

Collage Restaurant - St. Augustine, Florida.

Mama's Fish House - Paia, Hawái.

GW Fins - New Orleans, Louisiana.

Lahaina Grill - Lahaina, Hawái.

Circa 1886 Restaurant - Charleston, Carolina del Sur.

Kokkari Estiatorio - San Francisco, California.

· Everyday Eats Restaurant

Doc Ford's Rum Bar & Grille Ft. Myers Beach - Fort Myers Beach, Florida.

CVI.CHE 105 - Miami Beach, Florida.

Local Goat - Pigeon Forge, Tennessee.

Florida's Fresh Grill - Cocoa Beach, Florida.

Ristorante Pesto - Philadelphia, Pensilvania.

Blue Moose Burgers & Wings - Pigeon Forge, Tennessee.

Chesapeake's Seafood and Raw Bar - Gatlinburg, Tennessee.

Jargon - Asheville, Carolina del Norte.

Binion's Roadhouse - Hendersonville, Carolina del Norte.

Timber Kitchen and Bar - Bangor, Maine.

· Quick Bites Restaurant

Bleecker Street Pizza - Nueva York, Nueva York.

BirdHouse - Page, Arizona.

In-N-Out Burger - Los Angeles, California.

Laspada's Hoagies - Fort Lauderdale, Florida.

Portillo's Hot Dogs - Chicago, Illinois.

Seven Brothers - Kahuku, Hawaii

NY Pizza Suprema - Nueva York, Nueva York.

Blaze Pizza - Orlando, Florida.

The Doghouse - Fort Myers Beach, Florida.

Muldoon's - Munising, Michigan.

· Date Night Restaurant

The Silver Fork - Manchester, Vermont.

Circa 1886 Restaurant - Charleston, Carolina del Sur.

Le Stick Nouveau - Eureka Springs, Arkansas.

Latitude's Restaurant - Key West, Florida.

Bistro St. Michaels - St, Michaels, Maryland.

Collage Restaurant - St. Augustine, Florida.

Peter Shields Inn & Restaurant - Cape May, Nueva Jersey.

Inn at Little Washington - Washington.

Madeline's Restaurant & Wine Cellar - Cambria, California.

Tidepools - Poipu, Hawái.

· Best Vegan Restaurant

Full Bloom Vegan - Miami Beach, Florida.

City O City - Denver, Colorado.

The Land of Kush- Baltimore, Maryland.

Planta South Beach - Miami Beach, Florida.

Green Elephant - Portsmouth, New Hampshire.

Laughing Seed Cafe - Asheville, Carolina del Norte.

VegeNation - Las Vegas, Nevada.

Vedge - Philadelphia, Pensilvania.

Bouldin Creek Cafe - Austin, Texas.

Fox & Fig Cafe - Savannah, Georgia.

· Best Brunch Restaurant

Halls Chophouse - Charleston, Carolina del Sur.

High Cotton Charleston - Charleston, Carolina del Sur.

Nomo Soho Restaurant - New York City, Nueva York.

EIGHT4NINE Restaurant & Lounge - Palm Springs, California.

Mon Ami Gabi - Las Vegas, Nevada.

Mala Tavern - Lahaina, Hawái.

Atchafalaya - New Orleans, Louisiana.

Commander's Palace - New Orleans, Louisiana.

Oxford Exchange - Tampa, Florida.

Vintage - Vail, Colorado.

