Los nuevos globos que llegarán al desfile de Thanksgiving en Nueva York

El desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving llegará este 2021 con sorpresas y nuevos globos gigantes a la ciudad de Nueva York, luego de que el año pasado se canceló por la pandemia de Covid-19.

El evento contará con espectaculares carrozas, globos, payasos, exhibiciones de artistas y bandas de música que caminarán frente a los residentes y turistas de la Gran Manzana.

Entre las 28 carrozas de este año la más grande será la del trineo de Santa Claus. Además, llegarán seis nuevos carros alegóricos de Birds of a Feather Stream Together de Peacock; Celebration Gator de la Oficina de Turismo; Colossal Wave of Wonder de Kalahari Resorts and Conventions; Gravy Pirates de Heinz; Magic Meets the Sea de la Línea de Cruceros de Disney; y el Tiptoe’s North Pole.

Get ready for a sneak peek at some of the new floats coming to this year’s #MacysParade! Which one are you most excited for? pic.twitter.com/RY2dZsg7yD — Macy's (@Macys) November 16, 2021

En el desfile también ofrecerán presentación artistas del Ballet de la Escuela Hispánica de Danza, el coro de la Broadway Education Alliance Youth, del Fred Astaire Dance Studios, y como cada año no pueden faltar los Radio City Rockettes.

Al final del desfile de Thanksgiving hará una aparición Santa Claus, lo que marcará el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos.

La principal atracción del show son los globos gigantes que año con año asombran a los asistentes. Entre los que han tenido más apariciones año con año son los de Snoopy, Mickey Mouse, el Gato Félix y el pavo de Thanksgiving.

Además, este 2020 llegarán cuatro nuevos globos al desfile del Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York. Entre los nuevos personajes se encuentra Baby Yoda o Grogu de la serie The Mandalorian; Ada Twist, de la serie Scientist de Netflix; Ronald McDonald con un nuevo diseño; y los de Eevee y Pikachu de Pokémon, para celebrar su aniversario 25.

We’re here at @CitiField for a special event! Let’s get up close & personal at #MacysParade Balloonfest as we give you a sneak peek at this year’s brand new balloons. pic.twitter.com/xnzj1sDg3a — Macy's (@Macys) November 13, 2021

Los otros globos que regresarán para la edición 95 son los de Jefe en Pañales; Greg Heffley de la serie de libros Diary of a Wimpy Kid; Gokú, de Dragon Ball; los personajes de Paw Patrol; Sonic, de Sega; Bob Esponja, entre otros.

We couldn’t fit them all in one tweet! Here are the rest of the balloons that made their debut at #MacysParade Balloonfest. pic.twitter.com/FfQyqjmk45 — Macy's (@Macys) November 13, 2021

¿Cuándo es el desfile de Macy's por Thanksgiving?

El Día de Acción de Gracias comenzará este 2021 con el tradicional desfile de Macy's en Nueva York a las 9:00 horas del próximo jueves 25 de noviembre.

El show se transmitirá en vivo por los canales NBC y Telemundo entre las 9:00 y las 12:00 horas. con una retransmisión de las 14:00 a las 17:00 horas.

El desfile comenzará en la esquina de 77th con Central Park West, seguirá en esta dirección hasta Columbus Circle. Luego dará vuelta para llegar a Sixth Avenue y dar otra vuelta en 34th Street hasta terminar en la 7th Avenue.

La mejor vista del espectáculo se tendrá en Central Park West, entre las calles 75th y 61st, pero son los primeros lugares en ocuparse.