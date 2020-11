La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó la decoración navideña de su último año en la Casa Blanca.

Este 2020, el tema fue America the Beautiful con el que busca rendir un tributo a la majestuosidad de Estados Unidos reflejada en sus maravillas naturales y en su gente.

Melania Trump es conocida por sus decoraciones elegantes. Al ingresar al ala este, los visitantes son recibidos por The Gold Star Family Tree, una tradición anual entre las decoraciones navideñas. con color azul, rinde homenaje a los héroes estadounidenses caídos.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL