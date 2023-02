Estados Unidos está viviendo el momento más cultural del año con el Mes del Museo en algunos de sus más populares destinos turísticos, entre ellos Seattle, Washington y San Diego, California

Hasta el 29 de febrero, estas ciudades ofrecerán increíbles descuentos y eventos especiales en la mayoría de sus museos para darle la bienvenida a sus visitantes, ya sean nacionales o extranjeros, por medio de acuerdos con hoteles y almacenes.

Por ejemplo, el Consejo del Museo de San Diego ofrece hasta un 50 por ciento de descuento en las entradas a casi 40 complejos culturales ubicados en Balboa Park, Gaslamp Quarter, Coronado, Point Loma /Harbor Island /Shelter Island, La Jolla, Mission Valley/Old Town, North County Inland, entre otras zonas.

Algunos de los museos participantes son:

Museum of Photographic Arts, San Diego Air & Space Museum, USS Midway Museum, Women’s Museum of California, Birch Aquarium at Scripps, San Diego Botanic Garden, San diego Children’s Discovery Museum, entre otros.

Lo único que tienen que hacer los visitantes es acudir a una tienda departamental Macy’s en el Condado de San Diego, solicitar pases de descuento y presentarlos en las sedes ya mencionadas o en las que enlista la página web de sandiego.org.

Sobre la misma costa pacífica, los huéspedes de hoteles seleccionados de Seattle podrán disfrutar de un 50 por ciento de descuento en paquetes que incluyen el acceso de cuatro personas en más de 40 museos, incluidos:

Seattle Aquarium, Lemay-America’s Car Museum, Museum of Glass, Kids Discovery Museum, Living Computers Museum and Labs, The Museum of Flight, the Museum of Pop Culture, Northwest Railway Museum y el Tacoma Art Museum.

Consulta el sitio de seattlemuseummonth.com para encontrar el listado completo.

Además, durante todo el mes, se llevarán a cabo eventos culturales dentro de estos museos para toda la familia y tipos de invitados, conoce el calendario dando clic aquí. Las actividades ya vienen incluidas en las tarifas de acceso.

¿Dónde encontrar los descuentos?

Todas aquellas personas que reserven al menos una noche en los siguientes hoteles, tendrán el beneficios de los descuentos:

Belltown Inn, Courtyard Seattle Downtown/Lake Union/Pioneer Square, Four Seasons Hotel Seattle, Hilton Hotels, Holiday Inn, Hotel Five, Hotel Sorrento, Kimpton Hotels, Maxwell Hotel, The Loyal Inn, Pan Pacific Seattle, entre otros.

Chicago no celebra oficialmente el Mes del Museo, en cambio, a lo largo del año ofrece entradas gratis en días específicos, descuentos y eventos especiales en una amplia variedad de complejos culturales, entre ellos el Planetario Adler, Chicago History Museum, Design Museum of Chicago, National Museum of Mexican Art, Pritzker Military Museum and Library, Shedd Aquarium, Swedish American Museum y más.

Consulta el calendario entrando a loopchicago.com.

