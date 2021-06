Millennium Park en Chicago: Ubicación, horario y atracciones populares

Millennium Park es el corazón de Chicago y una visita obligada en tu viaje a esta gran ciudad. ¿La razón? Confluye el arte, la música y las actividades al aire libre gratuitas, como conciertos y clases de yoga.

Forma parte del área de Grant Park, pero se ha ganado su lugar como spot turístico gracias a las impresionantes obras escultóricas instaladas en sus jardines y patios. Es uno de los más grandes proyectos urbanos concretados y tienes que atestiguarlo.

Ubicación de Millennium Park

Lo encuentras en el 201 de E Randolph St en Chicago, Illinois, a 40 minutos del Aeropuerto Internacional O’Hare.

Para llegar desde el metro puedes bajarte en Lake (línea roja) o Washington (línea azul) y caminar hacia el este.

¿Tiene costo? ¿Cuál es su horario?

Entrar al área de Millennium Park es totalmente gratis. Está abierto todos los días de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Atracciones en Millennium Park

1) Cloud Gate

No puedes irte sin tomarte una foto frente a la escultura Cloud Gate, también conocida como The Bean. Ve a la plaza AT & T.

Es obra del artista británico Anish Kapoor, uno de los escultores más influyentes de la época. Fue su primera obra al aire libre instalada en Estados Unidos.

Es una escultura elíptica de 110 toneladas, forjada de una serie perfecta de placas de acero inoxidable altamente pulidas. Está inspirada en el mercurio líquido. Mide 20 metros de largo y 10 de alto.

La superficie de la escultura refleja el famoso horizonte de Chicago y las nubes del cielo. La cámara cóncava debajo representa una puerta hacia esas nubes. De ahí su nombre: Puerta a las Nubes.

"Lo que quería hacer en Millennium Park es algo que capturara el horizonte de Chicago. Que uno viera las nubes flotando, con esos edificios muy altos reflejados. Y luego, dado que tiene la forma de una puerta, el participante, el espectador, entra en esta cámara profunda. De alguna manera, hace lo mismo para el reflejo de uno mismo que para el exterior de la pieza: el reflejo de la ciudad que lo rodea”, señala Anish Kapoor.

2) Pritzker Pavilion

Es un templete de música que también es una escultura. Fue diseñada por el arquitecto Frank Gehry y se usa como sala al aire libre de conciertos gratuitos, los cuales se realizan comúnmente de junio a agosto.

3) Crown Fountain

En Millennium Park todo es arte, incluso esta fuente de bloques de vidrio, la cual muestra en su pantalla digital miles de rostros de los habitantes de Chicago.

En los días de verano verás a decenas de niños chapoteando en la fuente a nivel del piso.

4) Pista de hielo McCormick Tribune

Durante el invierno llega la magia de la Navidad a Millennium Park y una de las actividades favoritas de los turistas es patinar en la pista de hielo de McCormick Tribune. Si llevas patines el acceso es gratuito, si no deberás pagar de $13 a $15 dólares para rentar unos.

5) Jardín de Lurie

Es un jardín donde priorizan las plantas nativas. Tapizan un terreno de 5 acres. Te interesará saber que se cultivan las plantas sin productos químicos.

6) BP Bridge

Es un puente peatonal serpenteante que atraviesa Columbus Dr. y conecta Millennium Park con Maggie Daley Park. Te dará vistas majestuosas de la ciudad.

7) Nichols Bridgeway

Este puente, diseñado por Renzo Piano, es únicamente para peatones. Tendrás una vista privilegiada de las esculturas de Millennium Park.