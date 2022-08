Monterey Bay Aquarium, la atracción marina imperdible de California

Entre la vasta oferta que tiene California para atraer a sus 213.5 millones de turistas anuales, según estimaciones de Visit California con datos de 2021, se encuentra el Monterey Bay Aquarium, el acuario más grande de Estados Unidos y uno de los 10 más importantes a nivel mundial.

El impresionante acuario fue la inspiración para la película Buscando a Dory de Pixar. Muchos de los rincones que se ven en el filme son réplicas de lugares y exhibiciones del acuario.

¿Qué ver en Monterey Bay Aquarium?

Alberga más de 35 mil animales y 550 especies de vida marina dentro de una superficie de construcción y ambientada de 322 mil pies cuadrados.

Dentro de sus instalaciones viven nutrias marinas, pingüinos africanos, medusas, peces caracol árbitro, estrellas de mar, rayas, camarones, calamares, tiburones, ballenas azules, corales, pelícanos pardos, algas, coral chicle, caracoles, leones marinos, mejillones de California, peces payaso, lampugas, pulpos, erizos de mar, tortugas, delfines, focas y mucho más.

El lugar ofrece horarios de alimentación de animales abierto al público, así como un calendario de proyección de películas, demostraciones en vivo y recorridos guiados, cada uno varía según la temporada o fechas específicas.

Es necesario consultar los horarios y el calendario del día de visita a través de su sitio web montereybayaquarium.org/. Asimismo, el lugar ofrece recordatorios, programas diarios y mapas a través de su aplicación móvil para facilitar la visita.

Para una mejor y ágil experiencia, el acuario ofrece paseos en tranvía completamente gratuitos, con paradas en el centro de Monterey, Fisherman’s Wharf, Cannery Row.

Otras atracciones que tiene el Monterey Bay Aquarium en sus alrededores son kilómetros de playas, senderos para caminar y andar en bicicleta, así como pequeñas comunidades históricas ricas en cultura, arte, historia, gastronomía y bellezas turísticas.

Into the Deep

Además de todas las bellezas marinas que tienen exhibidas, este año el acuario presenta Into the Deep, una atracción nueva y especial que trae consigo especies de profundidades inimaginables donde la luz del sol no llega nunca.

Algunos de los misteriosos animales marinos que han sido trasladados al acuario son isópodos gigantes, medusas transparentes que brillan, cangrejos de patas largas que caminan en el fondo marino, estrellas de fuego, arañas de mar, ángeles marinos, cangrejos puercoespín japonés, corales de aguas profundas y otras especies impresionantes y desconocidas para la humanidad.

En esta exhibición se aprende sobre los diferentes niveles de profundidad del mar, sus animales y plantas extrañas, así como el impacto que tienen en su hábitat.

Monterey Bay Aquarium abrió la exhibición en mayo pasado y sólo estará abierta hacia finales de este año.

Su apertura fue un logró único en su tipo que requirió 20 años de investigación sobre las creaturas, además de estudios que probaron la forma de trasladarlas y cinco años de acondicionamiento de espacios especiales.

Precio de boletos y horarios

Las reservas para visitar el acuario se hacen a través de internet con anticipación, ya que por el momento no está disponible la taquilla física.

De la misma forma, antes de hacer las reservaciones, en la página puede consultarse el itinerario que ofrece el acuario según el día de visita.

Las admisiones generales cuestan:

Adulto: $49.95 dólares (18 a 64 años).

Jóvenes: $39.95 (1 a 17 años).

Niños: $34.95 (5 a 12 años).

Los menores de cuatro años entran gratis.

Las tarifas de acceso sirven para financiar su mantenimiento, alimentar a los animales, cuidar de su salud, proteger a otras especies en peligro y rehabilitar otras tantas.

El acuario permanece abierto durante todo el año, por lo que se puede visitar en cualquier temporada; sin embargo, hay fechas en la que recibe más afluencia de turistas nacionales, locales e internacionales, principalmente en verano, días festivos, fines de semana y vacaciones.

Los momentos del día más concurridos parten desde la apertura hasta que llega la tarde; hacia el final de la tarde, dos o tres horas antes de que cierre, las multitudes comienzan a desaparecer, por lo que hay más posibilidades de disfrutarlo.

Por su parte, en verano los horarios se extienden de las 9:30 am en fines de semana y días seleccionados a las 7 pm.