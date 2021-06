Multan con 15 mil dólares a pasajero por no usar cubrebocas en avión en EU

Un hombre fue multado con más de 15 mil dólares por negarse a usar cubrebocas durante un vuelo de JetBlue hacia Las Vegas, en Estados Unidos.

El incidente se registró el pasado 5 febrero, en un vuelo que salió del Aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, con destino a Nevada, pero la Administración Federal de Aviación (FAA) acaba de fijar la multa para el hombre.

Según el reporte de la FAA, el viajero se retiró la mascarilla para beber pequeñas botellas de alcohol que no habían sido proporcionadas por la aerolínea, algo restringido por las autoridades de aviación.

Los asistentes de vuelo de JetBlue acusaron que le pidieron al pasajero, en más de 10 ocasiones, que se colocara el cubrebocas de manera correcta, de acuerdo con los lineamientos fijados por la pandemia de Covid-19.

El personal de la aerolínea le precisó que sólo podía quitarse el cubrebocas al comer o beber activamente durante el viaje hacia Las Vegas.

El hombre ignoró de forma reiterada las recomendaciones de llevar la mascarilla cubriendo la nariz y la boca. Tras ser denunciado por su conducta, la FAA precisó que la sanción se fijó en 15 mil 500 dólares.

El viajero tiene un plazo de 30 días para responder las acusaciones y pagar la multa luego de la recepción de la notificación de la agencia.

