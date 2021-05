Un hombre fue multado en Estados Unidos por negarse a utilizar un cubrebocas durante un vuelo de la línea aérea Southwest Airlines.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó en un comunicado que esta semana propuso sanciones desde 9 mil hasta 15 mil pesos contra cinco personas que causaron desorden al viajar en avión.

En el caso del pasajero de Southwest, el hecho se registró el pasado 20 de febrero, a bordo de un avión que despegó de Oakland, California, con destino a Houston, Texas.

Pese a que los miembros de la tripulación le pidieron al viajero que se subiera el cubrebocas para que le tapara el rostro, el hombre se negó en reiteradas ocasiones. Uno de los asistentes de vuelo le dio una mascarilla al pasajero, pero el sujeto la tiró al piso y aseguró que no la usaría porque en Texas no era obligatorio.

Ante la reiterada negativa, los trabajadores de la aerolínea que viajaban en la cabina le comunicaron al piloto del vuelo el caso. El capitán de inmediato se comunicó con el aeropuerto de Houston para que lo detuvieran al momento de aterrizar.

Ahora, el hombre enfrenta una multa por 9 mil dólares, según la Administración Federal de Aviación.

Attention passengers: Traveling without a mask is not an option. #FlyHealthy https://t.co/ULP4zCwEoG