Multan a pasajero que metió la cabeza en falda de azafata en NY

Un pasajero fue multado por el comportamiento que tuvo en un vuelo de JetBlue Airways en Estados Unidos, donde agredió a otros viajeros y metió su cabeza en la falda de una azafata.

La sanción de 45 mil dólares fue publicada por la Administración Federal de Aviación (FAA) esta semana, aunque los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo.

En el vuelo que salió de la ciudad de Nueva York con destino a Florida, el hombre arrojó su equipaje y otros objetos al resto de los pasajeros.

Según el reporte de la FAA, el viajero se tiró al suelo del pasillo de la aeronave, en pleno vuelo, y se negó a levantarse. En el piso, el hombre agarró los tobillos de una de las azafatas y metió la cabeza en su falda.

Debido a su comportamiento, el pasajero fue esposado a su asiento y el piloto de JetBlue realizó un aterrizaje de emergencia en Richmond, Virginia, para poder bajarlo del avión.

La Administración Federal de Aviación precisó que, desde el pasado 1 de enero, ha recibido 3 mil 889 informes de pasajeros con comportamiento rebelde en aviones que vuelan en territorio estadounidense. La mayoría de los reportes corresponde a personas que se niegan a cumplir con la orden de uso obligatorio del cubrebocas, a más de año y medio de la pandemia de Covid-19.

Fines against unruly passengers have reached $1M since 1/1/2021: - 3,889 unruly reports - 2,867 refusing to wear a mask reports Learn more at https://t.co/VpQGgG9dE1 . #FlySmart pic.twitter.com/y9lAR6tYxT

Además del rechazo a los cubrebocas, la FAA ha recibido varios reportes de agresiones contra los trabajadores de las aerolíneas.

El pasado 3 de enero, un viajero interfirió con el descenso de los pasajeros al llegar a un aeropuerto de Nueva York y amenazó con matar a uno de los asistentes de vuelo si no abría la puerta.

En total, la FAA ha impuesto multas por más de un millón de dólares en lo que va del año, debido al comportamiento de los viajeros.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx