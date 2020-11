Museo de Brooklyn ofrece exposición virtual de ‘The Crown’

¡Atención fanáticos de The Crown! Ahora pueden experiementar otro lado de la historia de la familia real británica desde sus hogares.

En medio de la fiebre que ha desatado la nueva temporada de The Crown, la polémica serie de Netflix que expone momentos claves de la familia real británica, el Museo de Brooklyn lanzó una nueva exposición con elementos exclusivos de la producción.

El museo ofrece una exposición virtual llamada “La reina y la corona” que muestra imágenes interactivas y vistas de 360° de algunas de las mejores piezas del vestuario que utilizaron las protagonistas femeninas.

Los trajes de The Crown fueron diseñados por Amy Roberts, famosa por diseñar el vestuario de The Lady from Dubuque, Arcadia y otras producciones de renombre además de ganadora del Emmy por The Crown en sus temporadas anteriores.

Están inspiradas en prendas reales que utilizaron la reina Isabel II, la princesa Margaret, la princesa Diana y la primera ministra Margaret Thatcher en el periodo que proyecta la serie, es decir, durante la década de 1980.

Con la exhibición, los fanáticos pueden conocer detalles de las piezas, sus diseños y confección, como uno de los trajes que utilizó la actriz de Thatcher y el icónico vestido de novia de Diana, en el cual se invirtieron más de 600 horas y cinco pruebas.

Además, el museo ofrece detalles de la indumentaria que utilizó la producción de la serie The Queen’s Gambit estrenada por el servicio streaming en octubre y protagonizada por Anya Taylor Joy.

Este vestuario fue diseñado por Gabriele Binder conocida por diseñar la ropa en producciones como La Flor del Desierto, La Sombra del Pasado y Vivir Sin Parar.

Algunas de las prendas exhibidas muestran el estilo clásico del personaje principal, además de otros diseños en esquemas de color en blanco y negro, apropiados para la década de 1960, años en los que se sitúa la serie y que reflejan el tema principal: el ajedrez.

La exposición interactiva está situada dentro de una habitación que imita la apariencia de la Corte de las Bellas Artes real del museo, con fotografías de famosos artistas y obras de arte en las paredes y un cuadro de la reina Isabel II.

Junto con la experiencia, se ofrecen mesas redondas virtuales con Binder, Roberts y el curador del museo y quien seleccionó las prendas, Matthew Yokobosky.

La exposición estará disponible hasta el 13 de diciembre y es completamente gratuita.

Para iniciar la experiencia debes visitar este enlace:

