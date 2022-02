Niña cae más de 10 metros desde juego de feria estatal de Florida

Una niña de siete años de edad se lesionó al caer más de 10 metros de altura desde una góndola de la Feria Estatal de Florida, en Estados Unidos.

La pequeña subió al juego de la feria, que se encontraba en la ciudad de Tampa, la noche del pasado 12 de febrero. Estaba acompañada por sus dos hermanos, también menores de 10 años.

Durante el paseo en góndola, la niña se resbaló debajo de la barra de seguridad de la góndola y cayó entre 10 y 12 metros de altura.

De acuerdo con el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, la pequeña cayó en una zona cubierta de hierba, lo que ayudó a que no sufriera lesiones severas.

A la sede de la Feria Estatal de Florida llegaron policías y bomberos del condado de Hillsborough, quienes trasladaron a la menor a un hospital de la ciudad de Tampa. En el centro de salud los médicos detectaron sólo una fractura en la muñeca de la niña.

La feria cerró las operaciones de la góndola el resto de la noche del sábado, mientras se realizaban las investigaciones del accidente, y reanudó actividades el domingo.

Some scary moments for riders on the gondola at the #Florida State Fair tonight. The little girl was on the ride with 2 other siblings when she fell off. Just 3 carts ahead of me. @HCSOSheriff and @HillsFireRescue responded right away. The ride closed shortly after @10TampaBay https://t.co/44XcTssqL0 pic.twitter.com/cgdvkxtKNb