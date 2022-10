Nombran a Chicago la mejor ciudad grande de EU; aquí las atracciones imperdibles

Conde Nast Traveler reveló su listado anual de las mejores ciudades para el turismo en Estados Unidos y Chicago se llevó el título de “mejor ciudad grande” por sexto año consecutivo.

La Ciudad de los Vientos obtuvo el título en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y este 2022. “No es de extrañar que Chicago esté encabezando esta lista una vez más. Un destino de clase mundial conocido por su impresionante arquitectura, museos de primer nivel, chefs brillantes y una escena cervecera masiva, tomará varias visitas repetidas para completar su lista de cosas que debe hacer”, anotan.

Los expertos dicen que la mayoría de gente comienza a recorrer Chicago en el centro, desde Magnificent Mile hasta la lujosa Gold Coast y el funky Old Town, "pero hay 77 vecindarios para explorar, donde encontrará restaurantes de vanguardia, bares tranquilos y, sin importar a dónde vaya, algunas de las personas más agradables que encontrarás en cualquier lugar”.

En la edición 35° de estos reconocimientos, Conde Nast Traveler apunta que el entusiasmo por viajar es más alto que nunca y las ciudades están innovando para darles nuevas experiencias.

Completando la lista de las mejores grandes ciudades de la revista se encuentran Seattle en el número 10; Washington DC en el n.° 9; Nueva Orleans en el No. 8; San Francisco en el No. 7; Boston en el No. 6; la ciudad de Nueva York en el n.° 5; Nashville en el No. 4; San Diego en el No. 3 y Honolulu en el No. 2.

Atracciones imperdibles en Chicago

1) Cloud Gate

Cloud Gate, también conocida como The Bean, está ubicada en Millennium Park. Es obra del artista británico Anish Kapoor.

Es una escultura elíptica de 110 toneladas, forjada de una serie perfecta de placas de acero inoxidable altamente pulidas. Está inspirada en el mercurio líquido.

La superficie de la escultura refleja el famoso horizonte de Chicago y las nubes del cielo. La cámara cóncava debajo representa una puerta hacia esas nubes. De ahí su nombre: Puerta a las Nubes. Además los turistas ven su imagen reflejada en diferentes perspectivas.

2) The Art Institute of Chicago

El Instituto de Arte de Chicago es conocido por su asombrosa colección, que incluye 300,000 obras con algunas de las pinturas más famosas del planeta. Destaca el arte de Hooper, Warhol, Kandinsky Modigliani, Dalí y Picasso.

Hay arte que data desde hace 5,000 años y arte contemporáneo.

Explora su colección digital en la página https://www.artic.edu/collection o entra al recorrido virtual de Google Arts & Culture para conocer cada rincón del recinto y la historia detrás de cada pintura.

3) Navy Pier

Navy Pier o Muelle de la Armada está ubicado en el Lago Michigan y actualmente es un centro de entretenimiento con juegos mecánicos, espacios para jugar golf, actividades al aire libre, cine IMAX y exposiciones.

Pasarás un gran día en familia y con los amigos.

4) Gino’s East y Portillo’s

Tu viaje a Chicago no estará completo si no comes una pizza al estilo deep dish. La cadena de restaurantes más popular para probar esta delicia es Gino’s East. Deléitate con una pizza esponjosa y hojaldrada repleta de queso mozarella y los ingrediente de tu elección. Acompáñala con una cerveza artesanal.

Tampoco pierdas la oportunidad de comer los famosos hot-dogs de Portillo’s. Elige un jumbo, de chilli con carne o salchicha polaca.

5) Skydeck en la Torre Willis

Chicago es conocida como la ciudad de la arquitectura y tienes que admirarla desde las alturas. Ve a la Torre Willis, el edificio más alto de Chicago, y sube a Skydeck, su mirador con paredes y piso de cristal. Sentirás el vértigo a 412 metros de altura y tendrás una experiencia inolvidable.

6) Field Museum of Natural History

Se ubica en la emblemática costa del Lago Michigan de Chicago. Tiene más de 20 millones de especímenes, incluyendo fósiles antiguos. Verás el esqueleto del titanosaurio Máximo, momias y meteoritos. Hay días en los que la entrada es gratuita; visita su página web.

7) Tour arquitectónico

El crucero arquitectónico es una experiencia imperdible en tu primer viaje a Chicago, Illinois. Las embarcaciones salen de 120 N Streeter Dr. y del 401 N de Michigan Avenue.

Durante una hora con 15 minutos, podrás maravillarte con vistas de los edificios más famosos mientras un guía experto te cuenta la historia e importancia detrás de las edificaciones.

“Ve todos los edificios más importantes en un solo recorrido, una tarea difícil de realizar a pie. Mira el horizonte desde el río Chicago mientras escuchas comentarios en vivo. Toma fotos de la torre Willis (Sears), la antigua oficina de correos, la plataforma de observación 360 Chicago, el edificio Wrigley y más”, señalan.

8) Magnificent Mile

En The Magnificent Mile verás decenas de tiendas con grandes aparadores. Es como la Quinta avenida de Chicago.

El recorrido inicia en North Bridge y algunas de las tiendas son Hugo Boss, Swarovski y Vosges Haut-Chocolate. Entre otras, se encuentra Macy’s y American Girl Place.

También encontrarás restaurantes y museos para todos los presupuestos.

9) Millennium Park

Millennium Park es un espacio en el corazón de la ciudad que condensa su arquitectura, diseño y arte contemporáneo. Aquí encontrarás actividades gratuitas y al aire libre como conciertos, exposiciones y juegos familiares.

10) 360° Chicago

Es un mirador ubicado en el piso 94 de Hancock Center y tiene vistas hacia los cuatro puntos cardinales. Maravíllate con el contraste del Lago Michigan y los edificios.

Una de sus atracciones es Tilt!, donde los turistas suben a una plataforma que se inclina 45 grados y simula una caída libre. ¿Te atreverías a subirte?