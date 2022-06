Nombran a la cocina mexicana una de las 10 mejores del mundo

Dicen que “como México no hay dos” y esta frase cobra especial relevancia cuando se habla de la cocina mexicana. Todos hemos disfrutado de un taco en las calles de Ciudad de México, recordamos un mole memorable de Puebla o nos hemos agasajado con una tlayuda de Oaxaca.

El deleite que provocan los platillos mexicanos ha sido reconocido por Taste Atlas en su ránking 2022. El portal especializado en gastronomía incluyó a México en la posición 7 de la lista de los países con la mejor cocina del mundo. En 2021, le había dado el lugar 5.

Como platillos destacados nombra los tacos, mole, enchiladas y barbacoa de borrego. Entre los mejores productos están las calabacitas, el queso oaxaca, la cajeta y el chile de árbol.

El número 1 de la clasificación se lo llevó Italia. En el segundo se posicionó Grecia y en el tercero España. Les siguieron Rumania, Francia y Japón.

1. Italia.

2. Grecia.

3. España.

4. Rumania.

5. Francia.

6. Japón.

7. México.

8. Croacia.

9. Portugal.

10. India.

WORLD'S CUISINES RANKING Update (June 2022)

Opinions?



Each country's rating is obtained by the users average rating of the 30 best dishes, beverages and food products in that country. Countries that are not on the list do not have enough items rated. pic.twitter.com/iRunTiy1Oo