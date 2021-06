Nueva York honrará a trabajadores esenciales con "gran desfile"

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes la celebración de un "gran desfile" presencial, el próximo 7 de julio, dedicado a los trabajadores esenciales que han estado y están en primera línea de la lucha contra la covid-19.

Save the date: the Hometown Heroes Parade will be on July 7! Our health care heroes, first responders, and essential workers gave their heart and soul to protect us from #COVID19.



They are too often unsung heroes, but we’ll be singing their praises loud and clear. #SummerOfNYC https://t.co/FMT81MPbpc