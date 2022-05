Nuevas atracciones y experiencias te esperan este verano en Kissimmee

El verano está a la vuelta de la esquina, por lo cual hay que planificar nuevas y emocionantes experiencias. Te compartimos las novedades que sólo se pueden encontrar en

Kissimmee, Florida.

Nuevas atracciones

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind - Mayo 27

Una atracción completamente nueva ubicada en World Discovery en EPCOT, será inaugurada este 27 de mayo próximo. Apta para toda la familia y con el primer lanzamiento inverso en una montaña rusa de Disney y es de las mas grandes del mundo bajo techo.

Parque Temático de Peppa Pig - ¡ABIERTO!

El primer parque temático de Peppa Pig en el mundo se inauguró esta primavera y cuenta con seis atracciones, seis áreas de juego temáticas, un área de juegos acuáticos y más. Este parque es un Centro Certificado de Autismo y ofrece paseos accesibles para sillas de ruedas.

Semana de Wild Florida Gator - Mayo 23-28

Dos nuevos invitados muy especiales y pesados vienen a Wild Florida en 2022. Los visitantes podrán ver dos rinocerontes en el drive-thru safari finales de este año. También se están preparando celebraciones especiales: Gator Week (23-28 de mayo de 2022) y Día del Perezoso (20 de octubre de 2022).

Eventos de Verano en Legoland® Florida Resort

Legoland presenta un verano lleno de acción con LEGO® NINJAGO® Days los sábados y domingos de mayo; Eventos de AWE-Summer Celebration a partir del 4 de junio al 7 de agosto; y Heroes Weekend del 3 al 5 de septiembre.

Dinning

Hoop-Dee-Doo Musical Revue regresa este verano 2022

¡Yah-hoo, a comer se ha dicho! Prepárate para aplaudir, pisar fuerte y cantar con el popular espectáculo musical con cena incluida Hoop-Dee-Doo Musical Revue, el cual regresa este verano a Walt Disney World Resort. Las reservas estarán disponibles a partir del 26 de mayo para los horarios a partir del 23 de junio.

Meliá Orlando Celebration “The Wilson” – abre este verano

Meliá Orlando Celebration ha anunciado planes para abrir un nuevo restaurante en la propiedad llamado The Wilson. Propiedad y operación de In Good Company Hospitality (IGC), un grupo de restaurantes con sede en Nueva York que supervisa varios lugares en Manhattan, Brooklyn y Queens, The Wilson abrirá a principios del verano de 2022 y operará todos los alimentos y bebidas en todo el hotel.

Eventos especiales

Disney H2O Glow Nights – comienzan en Mayo 28

Justo a tiempo para la temporada de verano, llega un nuevo H2O Glow After Hours al parque acuático Disney's Typhoon Lagoon. El luminoso evento tiene lugar entre las 8 y las 11 p.m. todos los sábados por la noche del 28 de mayo al 27 de agosto, brindando a los visitantes tres horas brillantes en el parque acuático después de que se cierran las puertas.

EPCOT Food and Wine Festival presentado por CORKCICLE – inicia en Julio 14

El EPCOT International Food & Wine Festival regresa a Walt Disney World Resort del 14 de julio al 19 de noviembre. Los chefs, mixólogos y sommeliers de Disney han estado realizando pruebas, degustando y colaborando para crear una mezcla heterogénea de delicias culinarias. Además, la serie de conciertos Eat to the Beat presentada por Florida Blue Medicare regresa este año con artistas reconocidos internacionalmente y bandas locales que ofrecen melodías divertidas en el escenario del America Gardens Theatre.

Nuevos miembros de la familia Experience Kissimmee

• Black Flag Pirate Adventures – Una compañía de paseos en bote/crucero que lanza múltiples cruceros cada día. Tienen su sede en St. Cloud Marina y se especializan en almuerzos, cenas, atardeceres y cruceros de fiesta.

• Celebration Brewing - Una taberna y cervecería de propiedad familiar ubicada en la hermosa zona de Celebration, Florida. ¡ABRIRÁ PRONTO!

• Cowboy Chicken - La marca de comida rápida, conocida por su pollo rostizado al horno de leña y guarniciones hechas a mano, debuta en Sunshine State con la primera ubicación en Promenade at Sunset Walk en Kissimmee. Su apertura está prevista para este verano 2022.

• Eagle Trace Resort Orlando - El golf está por todas partes en Eagle Trace Resort Orlando. Más allá de las impresionantes vistas y el acceso a tres campos de golf de campeonato, Eagle Trace cuenta con una extraordinaria lista de servicios que rodean la comunidad.

• Nova Vacation Homes - Te brinda algo más que un techo sobre la cabeza. Hace un esfuerzo adicional para brindarte las fantásticas comodidades y el servicio de atención al

cliente.

• Twenty Pho Hour - Una experiencia gastronómica rápida e informal que brinda cocina de infusión asiática con un concepto de decoración único.

• The Donut Experience – Una tienda especializada en donas donde las hacen justo en frente de ti. Los clientes pueden crear su propia dona y ver cómo se hace frente a ellos.

Su apertura está prevista para el verano de 2022.

Para encontrar ofertas de hospedaje y boletos con descuento en atracciones, visita https://www.experiencekissimmee.com/deals.

