Parques nacionales de EU que requieren reservación para verano

El verano está por llegar y será durante esta temporada en la que millones de personas saldrán por primera vez de vacaciones luego de un año pandémico que nos orilló a mantenernos en cuarentena casi un año y bajo estrictas medidas sanitarias comunitarias.

Algunos de los destinos predilectos de esta temporada son los parques nacionales de Estados Unidos, mismos que ya se están preparando para recibir a sus huéspedes sedientos de aventuras y experiencias al aire libre.

Antes del coronavirus, viajar a algún parque nacional como Yellowstone o el Gran Cañón era bastante fácil, sólo se necesitaba un plan de visita y una reserva de alojamiento o campamento, pero ahora las cosas han cambiado un poco.

Con el objetivo de cuidar a los huéspedes y trabajadores de posibles contagios, así como de evitar las visitas masivas, es posible que los parques requieran más que una planificación común hasta el punto de requerir reservaciones anticipadas.

Aquí los parques que necesitan reservaciones y cómo hacerlo.

Parque Nacional Acadia, Maine

El parque pide a sus visitantes comprar pases de entrada con anticipación, a inicios de verano, como normalmente lo hace. Los viajeros no necesitan registrarse para los espacios de entrada programados, pero sí deberán presentar una reserva para dirigirse a la cima de Cadillac Mountain.

Parque Nacional Glacier, Montana

Para visitar este lugar a lo largo del camino Going to the Sun Road, es necesario tener en cuenta que la entrada temporal con boleto es un requisito obligatorio para todos los visitantes.

Estos boletos deben comprarse con anticipación en Recreation.gov y son vválidos para accesder por West Entrance o St. Mary Entrance del parque en los primeros siete días después de haber comprado el boleto.

Parque Nacional de las Montañas Rocosas, Colorado

El año pasado el parque introdujo un sistema de entrada cronometrada temporal, mismo que estará utilizando durante este verano y hasta octubre de 2021.

Para conseguir la reservación es necesario acceder a Recreation.gov.

Este sistema se puso en marcha para limitar las visitas a un 60 por ciento de su capacidad.

Parque Nacional de Yosemite, California

Yosemite comenzó a requerir reservaciones anticipadas desde el 21 de mayo de 2021 hasta el 30 de septiembre de este mismo año con el objetivo de “permitir que el parque administre los niveles de visitas para reducir lo riesgos asociados con exposición al covid-19”.

Todos los visitantes, incluidos los que tienen pases anuales y de por vida, deben hacer reservaciones anticipadas válidas por tres días.

Parque Nacional Zion, Utah

Durante verano el parque mantendrá cerrado Zion Canyon y Scenic Drive a los automovilistas, por lo que es necesario un pase anticipado para poder acceder a ellos a través de un transporte propiedad del parque.

Los boletos para el transporte sólo cuestan $1 dólar y se lanzan dos veces por mes, el 16 y el último día de cada mes. Se pueden comprar en Recreation.gov.

America The Beautiful

Los parques pueden ser explorados de forma sencilla con el beneficio America The Beautiful, el cual se trata de una serie de pases para explorar los parques nacionales y terrenos recreativos federales.

Estos pases cubren las tarifas de entrada a parques nacionales y refugios nacionales de vida silvestre, así como tarifas de servicios estándar para bosques y praderas nacionales.

También cubren las tarifas de uso diario para un conductor y todos los pasajeros de un vehículo personal que llegue a estos lugares.

America The Beautiful tienen un costo anual de $80 dólares. Puedes comprarlo entrando a nps.gov/planyourvisit/passes.htm

