Pasajeros ‘rebeldes’ o problemáticos no podrán subirse a un avión en EU: FAA

En los últimos meses, dentro de Estados Unidos, se han reportado numerosos incidentes entre asistentes de vuelo y pasajeros problemáticos que se niegan a utilizar cubrebocas a bordo, que pelean entre ellos o que incluso presentan comportamientos agresivos o sexuales.

Para detener estos incidentes y a su vez prevenirlos, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) ha decidido tomar cartas en el asunto alegando que estos tipos de pasajeros pueden ser un peligro para la aeronave, los asistentes incluidos los pilotos y para otros usuarios.

A través de un video, la FAA emitió una advertencia para todos los pasajeros problemáticos y rebeldes diciendo que se les prohibirá volar con cualquier aerolínea si presentan comportamientos erráticos.

El clip, titulado “No quiere que sus pilotos se distraigan: el comportamiento rebelde no vuela”, se convirtió en un intento de la FAA para evitar los incidentes violentos dentro de los aviones.

El video que presentaron las autoridades aéreas cuenta con una recopilación de grabaciones de audio reales hechas por asistentes de vuelo que informan a los controladores de tráfico aéreo sobre las situaciones de emergencia que se viven en las cabinas de pasajeros.

Asimismo, se oyen peleas y confrontaciones reales de pasajeros en contra de la tripulación o en contra de otros usuarios.

FIRST ON CNN: FAA releases new audio of actual in-flight emergencies caused by unruly passengers on commercial airlines. “You don’t want your pilots distracted. Unruly behavior doesn’t fly.” pic.twitter.com/4KBNncrHoc