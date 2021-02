Pasajeros sin cubrebocas serían multados con mil 500 dólares en EU

Los pasajeros que no utilicen cubrebocas mientras están en los servicios de transporte público y comercial de Estados Unidos podrían ser multados hasta con mil 500 dólares.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) actualizó sus lineamientos para el uso de mascarillas, luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lo volvieron obligatorio en algunos lugares públicos por decreto del presidente estadounidense Joe Biden.

Esta medida aplica para los aeropuertos, estaciones de autobuses o trenes de Estados Unidos en los que la TSA tiene jurisdicción.

Si los pasajeros se niegan a usar cubrebocas podrían ser sancionados con una multa de 250 dólares (5,056 MXN), si se trata de su primera infracción. En el caso de los reincidentes, es decir, de personas que en más de una ocasión han sido sorprendidos sin usar la mascarilla, la multa podría elevarse hasta los mil 500 dólares (10,110 MXN).

No obstante, la TSA advierte que los montos de las sanciones podrían salirse de estos rangos “Con base en factores agravantes o atenuantes sustanciales”.

La Administración de Seguridad en el Transporte precisó que los operadores del sistema de transporte estadounidense recibieron un manual para denunciar a los pasajeros que se nieguen a usar un cubrebocas, para que se puedan aplicar las multas.

La medida de uso de mascarilla permanecerá vigente al menos hasta el 11 de mayo de 2021, pero podría extenderse de acuerdo a la evolución de la pandemia.

.@TSA has provided transportation system operators specific guidance on how to report violations so that TSA may issue penalties to those who refuse to wear a face mask. Learn more at: https://t.co/wn6dItY9zB pic.twitter.com/jyyZIwRIop